Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi hamlesi, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi için umut oldu! 27 milyon euro...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci devreye iyi başlayan Galatasaray, 2-2'yi buldu ancak son dakikalarda gelen penaltı golüyle sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla tur umutlarını İstanbul'daki rövanşa bıraktı.

MICHY BATSHUAYI PARLADI

Galatasaray'da yeni transferlerden Elias Jelert karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Michy Batshuayi ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

66. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olan Belçikalı santrfor, aynı dakikada kullanılan kornerde topla ilk buluşmasında golünü attı ve farkı 1'e indirdi.

6 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'ndan aldığı pas sonrası ceza yayı üzerinde sol ayağıyla plase vuruş yapan Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2'ye getirdi.

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Young Boys filelerine böylece iki gol gönderen Michy Batshuayi, Milan Baros’tan (Ağustos 2010; Karpaty Lviv) bu yana oyuna sonradan girdiği Avrupa kupası maçında duble yapan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu.

Ligde Hatay maçında da sonradan oyuna girdikten sonra golünü atan sarı kırmızılı futbolcu, Galatasaray’daki gol sayısını da 3’e çıkardı.

AKILLARA F.BAHÇE'DEN AYRILIK SÜRECİ GELDİ

Süper Lig'in ilk haftasında da Hatayspor'a karşı oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada kaydeden Michy Batshuayi'nin sergilediği performans, akıllara Fenerbahçe'den ayrılık sürecini getirdi.

Geçtiğimiz sezonun genelinde Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında ikinci santrfor olarak bekleyen ve sonradan oyuna girdiği maçlarda attığı gollerle sarı - lacivertlileri birçok maçta neredeyse ipten alan Batshuayi, son haftalarda kendisine ilk 11'de yer bulmaya başlamıştı.

Fenerbahçe'de geçen sezon 43 resmi maça çıkan Michy Batshuayi, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergilemiş ve 27 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

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Sezonun sona ermesiyle birlikte golcü oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği merak ediliyordu. Sarı - lacivertlilerdeki başkanlık seçiminin ardından Batshuayi'nin de durumu netleşti.

FENERBAHÇE NEDEN ÇEKİLDİ?

Fenerbahçe'nin yıllık toplam 3.1 milyon euroluk bir kontrat sunduğu ancak Michy Batshuayi'nin Galatasaray'dan gelen teklif düzeyinde bir talepte bulunması sonrasında sarı - lacivertlilerin sözleşme uzatma görüşmelerinden çekildiği iddia edilmişti.

GALATASARAY'A MALİYETİ

Galatasaray'a transfer olan Batshuayi için KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 Euro tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri yer almıştı.

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ILICALI: İKİ KERE İKİYİ KİMSE 5 YAPAMAZ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise yaptığı açıklamada Batshuayi ile yapılan görüşmelerin neden sona erdiğine dair detayları şu şekilde vermişti:

"Batshuayi, Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Fenerbahçe istese Batshuayi'nin sözleşmesi bitmeden uzatırdı. Fenerbahçe uzatmak istedi, Batshuayi reddetti” gibi bir durum olmadı. Sezon sonuna geldiğimiz zaman Batshuayi bir talepte bulundu Fenerbahçe'den. Biz de kulübün çıkarları için bu rakamın Batshuayi'ye verilmemesi gerektiğini düşündük. Batshuayi, bizim zaten üçüncü forvetimiz olacaktı eğer kalsaydı. Şimdi düşünsenize; bir yıldız forvet getireceğiz, dünya markası Dzeko var, Batshuayi zaten bu sıralamada üçüncü oluyor. Üçüncü gördüğümüz futbolcu bizden ciddi bir para istemiş, biz de diyoruz ki, “Kusura bakma bu parayı sana veremiyoruz.” Biz bunu vermeyince Batshuayi “Tamam” diyerek “Başka kulübe gideceğim” dedi. Bunu da zaten menajeri net olarak Mario'ya söylüyor. Mario'nun cevabı da “Yolunuz açık olsun” oluyor. Onun üzerine Batshuayi gidiyor. Buradan ne sonuç çıkıyorsa çıkarsın insanlar ama iki kere ikiyi kimse 5 yapamaz, başka bir anlam yüklemeye gerek yok."

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FENERBAHÇE'NİN HAMLESİ, GALATASARAY'A UMUT OLDU

Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmamasının ardından Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan isim olabilir.

İstanbul'daki rövanşta rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne kalacak olan sarı - kırmızılılar, tur atlaması durumunda Michy Batshuayi'nin Young Boys'a attığı 2 golün faydasını fazlasıyla görecek.

27 MİLYON EURO

Ayrıca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda 27 milyon euro civarında bir ayak bastı parası alacak.