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Fenerbahçe’nin Matvey Kislyak transferi için olay iddia! Rus efsane yalanladı

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#Fenerbahçe#Matvey Kislyak#Transfer
Fenerbahçe’nin Matvey Kislyak transferi için olay iddia Rus efsane yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 12:48

Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için transfer çalışmalarında bulunduğu söylenen Matvey Kislyak’a dair, Rusya’nın efsane golcüsü Andrey Arshavin sürpriz bir açıklamada bulundu.

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Fenerbahçe’nin, CSKA Moskova’da forma giyen Matvey Kislyak’ı transfer etmek istediği bir süre önce öne sürülmüştü.

Fenerbahçe’nin Matvey Kislyak transferi için olay iddia Rus efsane yalanladı

Sarı lacivertlilerin oyuncunun menajerini İstanbul’a davet ettiği iddiaları de güçlük kazanırken, konuya ilişsin Rusya’nın efsane ismi Andrey Arshavin konuştu.

Fenerbahçe’nin Matvey Kislyak transferi için olay iddia Rus efsane yalanladı

TRANSFERİ YALANALADI

Arshavin yaptığı açıklamada, Matvey Kislyak ve Fenerbahçe arasında çıkan transfer haberlerinin ‘söylenti’ olduğunu ifade etti.

Arshavin’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

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Bence bunlar söylenti. Birincisi, Matvey’in CSKA ile uzun vadeli bir sözleşmesi var. İkincisi, CSKA Matvey ile yeni sözleşme imzalamak istiyor diye biliyorum.

Fenerbahçe’nin Matvey Kislyak transferi için olay iddia Rus efsane yalanladı

Üçüncüsü, CSKA altyapısından yetişen oyuncuları bu kadar ucuza satmıyor. Fenerbahçe de yıldız futbolcuları bahsedilen rakam kadar ucuza almıyor. Bence bu transfer haberi söylentiden ibaret.

Fenerbahçe’nin Matvey Kislyak transferi için olay iddia Rus efsane yalanladı

Ligin ikinci yarısında parladı, neredeyse ana rolde oynadı. Sahayı iyi görüyor ve akıllı bir futbolcu, aynı zamanda mücadeleci. Kendi seviyesinden daha yüksek maçlar oynadı ve büyük maçlarda önemli rol aldı.

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#Fenerbahçe#Matvey Kislyak#Transfer

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