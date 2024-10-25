Fenerbahçe'nin Manchester United maçında kırmızı kart sonrası teknik direktör değişti! Görüntüler TV'de yok, Dusan Tadic...

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile İngiltere Premier Lig devi Manchester United kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United, 15. dakikada Christian Eriksen'in golüyle öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik sayısını 49. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Kadıköy'de daha baskın oynamasına rağmen 1 puana razı olan Fenerbahçe'nin puanı 5 oldu. Üç maçta üç beraberlik alan Manchester United ise 3 puana çıktı.

JOSE MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 57. dakikasında Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

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Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.

DÜMENE DUSAN TADIC GEÇTİ

Mourinho'nun kırmızı kart sonrası tribüne gönderilmesiyle birlikte Fenerbahçe kulübesinde kontrolü Dusan Tadic aldı.

79. dakikada oyundan alınan Sırp yıldız, neredeyse yerine hiç oturmadı. Her pozisyonda takım arkadaşlarına direktifler veren Tadic, son dakikalarda ise adeta yerinde duramadı.

90. dakikada Manchester United'ın kazandığı serbest vuruşta büyük heyecan yaşayan yıldız futbolcu, takımın savunma yerleşimi için uzun süre arkadaşlarına seslendi. Tadic pozisyonun savuşturulmasının ardından ise takım arkadaşlarını tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde Tivibu Spor'a konuşan Dusan Tadic, futbolculuktan sonra teknik direktörlük yapmak istediğini açıklamıştı.

Birkaç yıl daha futbol oynayabileceğini belirten Tadic, "Fiziksel olarak iyiyim, birkaç yıl daha futbol oynayabilirim. Sonrasında teknik direktörlük yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.