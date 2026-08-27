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Fenerbahçe'nin Lyon'u devirdiği maçın bitiş düdüğüyle saha karıştı! Guendouzi'ye saldırdılar

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#Fenerbahçe#Guendouzi#Lyon
Fenerbahçenin Lyonu devirdiği maçın bitiş düdüğüyle saha karıştı Guendouziye saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 00:32

Fenerbahçe'nin Lyon'u devirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı maçın bitiş düdüğüyle saha karıştı. Bazı Lyon taraftarları Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi'ye saldırırken diğer futbolcular da olaya dahil oldu. İşte yaşananlar...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u 2-1 yenerek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne katıldı.

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SON DÜDÜKLE ORTALIK KARIŞTI

Mücadelenin bitiş düdüğünden sonra Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken ortam bir anda gerildi.

GUENDOUZİ'YE SALDIRI

Maç sonunda Lyon tribünleri önünde sevinen Matteo Guendouzi'nin üzerine Lyon futbolcuları ve taraftarları saldırdı. Devler Ligi sevincini yaşayarak tünele doğru yönelen Guendouzi'nin önünü kesen Lyon taraftarı bir anda Fenerbahçeli oyuncuya saldırdı.

Fenerbahçenin Lyonu devirdiği maçın bitiş düdüğüyle saha karıştı Guendouziye saldırdılar

GERGİNLİK TÜNELDE DEVAM ETTİ

Fransız oyuncunun yanında bulunan koruma görevlisi taraftara müdahale ederken tünelin önü bir anda karıştı. Diğer Fenerbahçe ve Lyon oyuncularının da dahil olduğu kavga güçlükle yatıştırıldı.

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Gerginlik soyunma odası koridorlarında da devam etti.

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#Fenerbahçe#Guendouzi#Lyon

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