Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası Fransızlar yıkıldı: 'Büyük fiyasko! Lyon'u daha kötü şeyler bekliyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi biletini alan Fenerbahçe, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi büyük bir başarı olarak değerlendirilirken, Fransız medyası Lyon'un kendi sahasında yaşadığı büyük hayal kırıklığına dikkat çekti.

İstanbul'daki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan iki takımın Fransa'daki mücadelesinde Fenerbahçe, özellikle karşılaşmanın ilk bölümündeki etkili futboluyla dikkat çekti. Vedat Muriqi ve Archie Brown'un kısa süre içerisinde attığı gollerle üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, Lyon'un baskısına rağmen skoru koruyarak tarihi bir başarıya imza attı.

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DEVLER LİGİ HASRETİ SONA ERDİ

Kanarya, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasında ilk kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen, UEFA'dan '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezaları aldığı için boy gösteremedi. Fenerbahçe, cezalarının ardından bu organizasyonda 2015 yılında Shakhtar, 2016'da Monaco, 2018'de Benfica, 2022'de Dinamo Kiev, 2024'te Lille ve 2025'te Benfica'ya elenerek, yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda mücadele etme hasretini sonlandırdı. Şampiyonlar Ligi elemelerine bu sezon 2. eleme turundan başlayan Kanarya, Polonya'nın Gornik Zabrze takımını 1-0 ve 1-1'lik skorlarla elerken, 3. turda Avusturya'nın Sturm Graz takımına da 2-0 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi. Bu turda da Lyon ile eşleşen sarı-lacivertliler, evinde berabere kaldığı rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

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GRUPLARDA 6 SEZON OYNADI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 6 sezon oynadı. İlk kez 1996-1997 sezonunda yer alan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında mücadele etti. Kanarya, en iyi derecesini 2008 yılında çeyrek final ile yaptı. Sarı-lacivertliler, bu turda İngiliz ekibi Chelsea'ye elendi.

18 SEZON SONRA 2 TÜRK TAKIMI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Olympiue Lyon’u 1-1’in rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyon tamamlayıp Devler Ligi’ne giden Galatasaray’ın ardından turnuvadaki ikinci Türk takımı oldu. Böylece, Şampiyonlar Ligi’nin 36 takımlı lig aşamasında 2 Türk takımı yer alacak. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi’nde 2 takımla mücadele etme hasreti de son buldu. Türk temsilcileri en son 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nin bir önceki formatında gruplarda iki takımla yer aldı. Söz konusu sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe boy göstermişti.

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Lyon - Fenerbahçe maçının ardından Avrupa basınından dikkat çeken yorumlar geldi. Özellikle Fransız medyasının yorumları futbol kamuoyunda çok konuşuldu.

L'EQUIPE: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Lyon'un Fenerbahçe'ye elenmesini 'Büyük hayal kırıklığı' başlığıyla ana sayfasına taşıyan Fransız gazetesi L'Equipe, haberde şu ifadelere yer verdi.

Ciddi sonuçları olan bir başka başarısızlık: OL ve Paulo Fonseca, en kritik anda bir kez daha başarısız oldular.

Lyon, Fenerbahçe karşısında (1-2, ilk maçta 1-1) beklenen performansı gösteremeyerek, elinin altında gibi görünen Şampiyonlar Ligi’ne katılma fırsatını kaçırdı. Paulo Fonseca’nın bu yüksek riskli maçtaki son başarısızlığı, uzun süre akıllarda kalacak.

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RMC SPORT: BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIK

RMC Sport ise Lyon'un hezimetini şu kelimelerle okuyucularına aktardı; 'İlk yarıda atılan iki gol (24. ve 28. dakikalarda) ile Türkler, Avrupa’nın en büyük turnuvasına katılma hakkını elde ederken, yedinci yıl üst üste Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Lyon ise büyük bir başarısızlık yaşadı.

Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu ve eski Marsilya futbolcusu Mattéo Guendouzi, Groupama Stadyumu'nun tribünlerine doğru coşkuyla kutlama yaptı ve biraz ileride Mason Greenwood'un yaptığı gibi, Marsilya'lı rapçi Jul'ün kendine özgü hareketini defalarca taklit etti. Bunu “Allez l'OM!” (Hadi OM!) diye bağırarak tamamladı. Bu hareket, stadyumdaki seyircilerin öfkeli yuhalamaları eşliğinde, Sulc'un öncülüğünde üzerine atlayan Lyon oyuncularıyla bir kavgaya yol açtı.'

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LYON'U FİYASKODAN DA KÖTÜSÜ BEKLİYOR

Foot Mercato: Lyon, Fenerbahçe’ye karşı yaşanan fiyaskonun ardından daha da kötüsünden korkuyor

Çarşamba gecesi Fenerbahçe’ye karşı (1-2) alınan yenilgiyle Olympique Lyonnais’in turnuvadan elenmesi, basit bir spor yenilgisinden çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını ve bunun getireceği gelirleri kaçıran Rhône kulübü, artık transfer dönemi kapanmadan önce oyuncu satışlarına hız vermek zorunda.

EUROPE 1: FENERBAHÇE LYON'UN UMUTLARINI BİTİRDİ

Europe 1, Lyon'un ilk yarıdaki performansını eleştirirken, Fenerbahçe'nin erken bulduğu gollerle maçın kontrolünü eline aldığını yazdı. Fransız ekipte Fofana'nın golünün umut verdiği ancak VAR tarafından iptal edilen iki golün Lyon'un geri dönüş ihtimalini azalttığı belirtildi.

LE PARİSİEN: LYON EVİNDE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Fransa'nın önemli gazetelerinden Le Parisien, Lyon'un kendi sahasında aldığı yenilgiye geniş yer verdi. Haberde, Lyon'un İstanbul'daki ilk maçtan avantajlı bir sonuçla dönmesine rağmen rövanşta beklenmedik bir performans sergilediği belirtildi. Fenerbahçe'nin fiziksel gücü, mücadele seviyesi ve hızlı hücumlarının Lyon karşısında belirleyici olduğu ifade edildi. Fransız temsilcisinin özellikle ilk yarıda oyunun temposuna ayak uyduramadığı ve iki golün ardından büyük bir baskı altına girdiği aktarıldı.

TF1: BİR KEZ DAHA AVRUPA HAYAL KIRIKLIĞI

Fransız televizyon kanalı TF1, Lyon'un son yıllardaki Avrupa başarısızlıklarına dikkat çekti. Haberde, Lyon'un İstanbul'daki 1-1'lik beraberlikle avantaj yakalamasına rağmen sahasında Fenerbahçe'ye boyun eğdiği ve Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdığı ifade edildi. TF1 ayrıca Lyon'un son olarak 2019-2020 sezonunda mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon da dönemediğini vurguladı.

İNGİLİZ BASINI: LYON'DA BÜYÜK OLAY

İngiliz basını maçın sportif tarafının yanında karşılaşma sonrası yaşanan olaylara da geniş yer verdi. The Sun, Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra Matteo Guendouzi'nin Lyon tribünleri arasında yaşananların büyük tartışma yarattığını yazdı. Haberde eski Arsenal oyuncusunun kutlamalarının Lyon cephesinde tepkiye neden olduğu ve maç sonunda saha içinde büyük bir tartışma yaşandığı belirtildi.