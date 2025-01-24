Fenerbahçe'nin Lyon beraberliği sonrası Uğur Meleke'den yıldız oyuncuya övgü: Gecenin tek kazanımı

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UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza düdük çaldı. Simone Sozza’nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti üstlendi.

Mücadelenin ilk 20 dakikasında rakip kaleye baskı kuran taraf Fenerbahçe olsa da gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe, 35’inci dakikada Fred ile gol aradı. Ceza yayı içerisinde topla buluşan Fred’in sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı. 44’üncü dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topta rakip savunmadan seken topa hareketlenen En Nesyri, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi. 45+5’inci dakikada Moussa Niakhate, İrfan Can Kahveci’ye yaptığı faulün ardından direkt olarak kırmızı kart gördü. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Simone Sozza, kararını sarı kart olarak değiştirdi. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

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EN-NESYRİ'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

55’inci dakikada Fenerbahçe’nin En Nesyri ile bulduğu gol, elle temas sebebiyle geçerlilik kazanmadı. 62’nci dakikada Lyon Lacazette ile gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Lacazette’in yakın mesafeden kaleye göndermek istediği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere gönderdi. İki takım kalan dakikalarda da gol bulamadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

DIEGO CARLOS VE MILAN SKRINIAR MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki stoper Diego Carlos, Fenerbahçe – Lyon maçını tribünden takip etti. Sarı-lacivertli ekibin prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki stoper Milan Skriniar da mücadeleyi stadyumdan izledi.

Sarı-lacivertli ekibin Lyon ile berabere kaldığı maçı Hürriyet yazarı Uğur Meleke, köşe yazısında değerlendirdi. İşte Meleke'nin yazısı...

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Uğur Meleke - Tek kazanım Yusuf Akçiçek

Avrupa'da belki de sezonun en kritik haftasını yaşadık. Bu hafta üç temsilcimiz de iç sahada idi, son maçlarda hepsi dışarıdalar. Ve hepsi için çok hayati bir hafta idi bu.

Galatasaray eğer içeride Dinamo Kiev’i yenseydi, 3-1 öne geçtikten sonra oyunu soğutup skoru koruyabilseydi, büyük bir ihtimalle ilk 8 biletini cebine koymuş olacaktı. Sarı kırmızılılar belki de sezonun en üzücü kaybını yaptılar salı gecesi. Solksjaer’li Beşiktaş, Bilbao’ya karşı şahane bir oyunla çok önemli bir galibiyet aldı. Perşembe gecesi Enschede deplasmanında 1 puanın Beşiktaş’a play-off turu bileti için yeterli olacağını umut ediyorum. Dün gece de Fenerbahçe çıktı Kadıköy’de çok önemli bir maça. Mourinho, son dört müsabakada (Hatay, Kasımpaşa, Konya ve Adana önünde) takımını çift santrforla 3-4-1-2 oynatmıştı. Dün Lyon’a karşı bir taktik değişiklik yaptı ve 3-4-2-1’e döndü.

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Savunma yine üçlüydü, Samuel sağ, Szymanski sol kanat bek olarak görev yaptılar. Ancak bu kez Nesyri tek santrfordu, arkasında bir ikili, Tadic-İrfan Kahveci başladılar. Bu diziliş aslında ilk bir saatte çok güçlü olmasa da kıvılcımlar yarattı. Nesyri’nin iptal olan bir golü var. İki Lyonlu’nun atılma riski yaşadığı anlar oldu, Niakhate’nin kırmızısı VAR’dan döndü. Kumbedi de sarı ile ucuz kurtuldu. Ancak 60’tan sonra Fenerbahçe fiziksel olarak Lyon’un enerjisine cevap verememeye başladı. Lyon hocası Sage’nin müdahaleleri takımını canlandırırken, Mourinho’nun değişiklikleri olumlu bir etki yaratmadı sahada. Ve bir puana razı oldu temsilcimiz.

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İKİ ÖNEMLİ DERS

Dünkü maçtan Fenerbahçe’nin çıkarabileceği iki ders vardı bence:

1- Sarı lacivertlilerin transferde iki stoper alması doğru karar. Çağlar bire birde etkili ama pozisyon almada çağ dışı. Sürekli geri kaçıyor ve takım boyunu uzatıyor. Djiku yeni yıla çok ağır başladı. Genç Yusuf’sa dün en iyisiydi Fenerbahçe’nin.

2- Mourinho yeni yılda uygulamaya başladığı 3-4-1-2 formasyonunda sanırım ısrar edecektir. Ama bu formasyon sahada Dzeko varken ve bağlantıyı sağlarken işe yarıyor. Dzeko sahada olmadığında akışkanlık kısıtlanıyor.