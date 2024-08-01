Fenerbahçe’nin Lugano zaferi Avrupa basınında: Mourinho’nun imdadına Dzeko yetişti

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe ile İsviçre temsilcisi Lugano karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede ilk yarıya oranla daha efektif bir oyun sergileyen sarı - lacivertliler önce Edin Dzeko'nun attığı golle 1-1'i yakaladı. Sonrasında ise 90+3. dakikada Sebastian Szymanski'nin son sözü söylemesiyle birlikte sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte toplamda 6-4'lük skora ulaşan Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.

Fenerbahçe’nin ilk maçta olduğu gibi rövanşta da geriden gelip Lugano’yu yenmesi ve Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme turuna çıkması Avrupa medyasında geniş yankı buldu.

O JOGO: Mourinho’nun takımı Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ediyor. Lugano daha iyi başladı ancak Fenerbahçe oyunu tersine çevirdi.

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A BOLA: Mourinho, Lugano’yu devirdi ve 3. ön eleme turuna katıldı. F.Bahçe milyonerlerin rekabetine bir adım daha yaklaştı.

SOFOOT: Lille ve Bruno Genesio’nun karşısında Jose Mourinho’nun adamları duracak.

ŞAMPiYONLAR LiGi HAYALiNE DEVAM ETTi

ESTADIO DEPORTIVO: Dzeko, Mourinho’nun imdadına yetişti. F.Bahçe, 3. eleme turuna yükseldi.

MUNDO DEPORTIVO: Edin Dzeko, Fenerbahçe’nin imdadına yetişti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mourinho hata yapmadı. F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline devam etti.

TUTTOMERCATO: Mourinho’nun Fenerbahçe’si, Lugano’nun hayallerini suya düşürdü.

MOU EViNDEKi iLK MAÇTAN ZAFERLE ÇIKTI

ZEROZERO: Fenerbahçe maçı çevirdi ve Mourinho evindeki ilk maçından zaferle çıktı.

L’EQUIPE: F.Bahçe, Lugano’yu 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna Lille’in rakibi oldu.

FOOTMERCATO: Lugano’yu eleyen Fenerbahçe, Lille ile karşılaşacak.

KICKER: Dzeko ve Szymanski, Mourinho’nun evindeki ilk maçı kurtardı.

MOURINHO, KADIKÖY'DEKİ İLK MAÇINDA ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçında alkışlarla karşılandı.

Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez Kadıköy'de resmi bir maça çıkan Portekizli çalıştırıcı, yeşil zemine ayak bastığı anda taraftarları deneyimli çalıştırıcıya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti.

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Fenerbahçeli taraftarlar, Mourinho'nun yanı sıra yeni transferlerden Allan Saint-Maximin'i de uzun süre alkışladı.

EDIN DZEKO YİNE ATTI

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Lugano ağlarını rövanşta da havalandırdı.

Müsabakanın 59. dakikasında Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta iyi bir kafa vuruşu çıkaran Dzeko, ikinci maçı da boş geçmedi.

Boşnak futbolcu, Fenerbahçe ile ikinci resmi maçında dördüncü golünü attı.

Lugano ile oynanan ilk maçta hat-trick yapan Edin Dzeko (38), Shabani Nonda'yı (32) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim olmuştu.