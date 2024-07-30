Fenerbahçe'nin Lugano rövanşı en yüksek oranlarla Misli'de

Haberin Devamı

İlandır

Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi serüvenine geçtiğimiz hafta başlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşmış ve sahadan 4-3 galibiyetle ayrılmıştı. Tecrübeli golcü Edin Dzeko’nun hat-trick yaptığı diğer golün de Ferdi Kadıoğlu’ndan geldiği ilk maç sonunda avantajı kapan Sarı-Lacivertliler, rakibiyle bu sefer Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Bugün saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.

İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan temsilcimiz; berabere kaldığı takdirde bile adını üst tura yazdırabilecek. Tek farklı yenilgi maçı uzatmalara götürecekken; 2 veya daha farklı yenilgide ise Lugano turu geçen taraf olacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolundaki maçlarının heyecanını Misli, Şampiyon Oranlar ile daha da artırıyor. Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli’de, merakla beklenen karşılaşma “En Yüksek Oranlar” ile yer alıyor. Misli, kritik maçta en yüksek oranlarla fark yaratırken ayrıca yeni kampanyasıyla üyelerine 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

Haberin Devamı

Saint-Maximin’in 11’de başlaması bekleniyor

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Allan Saint-Maximin, ilk maç öncesinde antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarılmış ve Lugano ile oynanan ilk maçta forma giyememişti. Takımla birlikte antrenmanlara çıkan Fransız oyuncuya teknik direktör Jose Mourinho’nun bu maçta şans vermesi bekleniyor. Maç temposu kazanması amaçlanan Saint-Maximin’in bu maçta Ryan Kent’in yerine forma giymesi beklenirken; bir diğer değişiklik de orta sahadan gelebilir. Mourinho ilk maçta orta sahada Krunic’e görev vermişti. Ancak bu maçta o bölgede İsmail Yüksek’in oynama ihtimali yüksek görülüyor.

İşte Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Haberin Devamı

Fenerbahçe, ön eleme turlarında seriyi sürdürüyor

Sarı-Lacivertliler geçen hafta Lugano’ya karşı aldığı galibiyetle Avrupa’da oynadığı eleme turu maçlarında galibiyeti serisini sürdürdü. Bu galibiyetle ön eleme turu maçlarında üst üste 9. kez galip gelen Fenerbahçe, Avrupa Ligi ön elemelerinde 18 Ağustos 2022’de oynadığı Austria Wien deplasmanını dahil olmak üzere çıktığı tüm ön eleme maçlarını kazanmış oldu.

Avrupa’da 272. randevu

Bugün saat 20.00’de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda oynanacak Lugano maçı ile Fenerbahçe, Avrupa’da 272. maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler’in Avrupa’da oynadığı 271 karşılaşmada kazandığı ve kaybettiği maç sayılarında eşitlik söz konusu. Avrupa’da 108 kez kazanan Fenerbahçe yine aynı sayıda maç kaybetti. 55 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 36. maçına çıkacak olan temsilcimiz, oynadığı 35 maçın 13’ünü kazanırken; 11’er kez beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe eleme maçlarında toplam 52 gol atarken, kalesinde ise 42 gol gördü.

Lugano, ligde 2’de 2 yaptı

Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçta bulduğu son dakika golüyle tura tutunan Lugano, İsviçre Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptı. Ligin ilk haftasında evinde Grasshoppers ile karşılaşan rakibimiz, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılmıştı. Cumartesi günü bu sefer deplasmanda Basel’e konuk olan Lugano, karşılaşmayı yine 2-1 kazanarak lige üst üste 2 galibiyetle başladı.

Maç ile ilgili öne çıkan istatistikler

Haberin Devamı

Fenerbahçe, evinde oynadığı son 11 Avrupa kupası maçının 10'unu kazanırken yalnızca 1 kez kaybetti.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı son 5 ön eleme maçının tamamı 2.5 Üst bitti.

Lugano, deplasmanda oynadığı son 5 Avrupa kupası maçının 4’ünü kaybederken yalnızca 1 kez kazandı.

Fenerbahçe, İsviçre ekiplerine karşı çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Lugano, Türk takımlarına karşı oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe turu geçerse rakibi Lille

Sarı-Lacivertliler, Lugano’yu elediği takdirde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Fenerbahçe eğer Lugano’ya elenirse bu sefer Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda, Dinamo Kiev – Partizan eşleşmesinin mağlubu ile eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

Haberin Devamı

Siz de hemen Misli’ye üye olarak Şampiyon Oranlar ile ek kazanç elde etme şansını yakalayabilir; Fenerbahçe – Lugano karşılaşmasının heyecanını en yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz.

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!