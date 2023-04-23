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Fenerbahçe'nin Lucas Moura teklifi ortaya çıktı!

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#Transfer#Fenerbahçe#Lucas Moura
Fenerbahçenin Lucas Moura teklifi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 10:20

Süper Lig'de geri dönüşlerle şampiyonluk yarışında kalmaya devam eden Fenerbahçe bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Tottenham'dan ayrılması gündemde olan Lucas Moura'ya yapacağı teklif ortaya çıktı.

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Süper Lig'de aldığı son 4 galibiyeti geri dönüşle almayı başaran ve şampiyonluk yarışında kalan Fenerbahçe'de bir yandan da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.

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Greenwood teklifi reddedildi

The Athletic'in haberine göre Milan ve Fenerbahçe, Manchester United'daki geleceği netlik kazanmayan genç futbolcu Mason Greenwood için teklif yaptı ancak kabul edilmedi.

Kadına şiddet, cinsel taciz ve ölümle tehdit etme şüphesiyle yaklaşık 1 yıldır yargılanan 1 yaşındaki Greenwood'un üzerindeki tüm suçlamalar Şubat ayının başında düşmüştü.

Lucas Moura'ya yapılacak teklif...

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri de Lucas Moura. Premier Lig devi Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moura'nın kulüpten ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Brezilyalı futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe'nin bu transfer için tüm imkanlarını seferber etmesi bekleniyor.

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Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki Lucas Moura'ya 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 3 milyon euro maaş teklif etmeye hazırlanıyor.

Brezilyalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararı sezon sonunda verecek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Lucas Moura

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