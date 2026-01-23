Fenerbahçe'nin listesindeki Beto için Everton'dan açıklama!

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler santrfor bölgesine çevrildi.

Sarı-lacivertliler Everton forması giyen Beto için resmi teklif yaptı.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'DA

28 yaşındaki golcünün, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından Everton Teknik Direktörü David Moyes, konu hakkında açıklama yaptı.

Premier Lig ekibinin hocası Moyes, Premier Lig'de pazartesi günü Leeds United'ı konuk edecekleri maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında Beto sorusunu yanıtladı.

YETERLİ FORVETİMİZ YOK

Beto'ya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Moyes, "Hayır, şu anda bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Onu göndermeye hazır değiliz çünkü yeterli forvetimiz yok" dedi.

Bu sezon Everton'da tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Beto, sahada bulunduğu 1030 dakikaya 3 gol sığdırdı.

2023 yılında Udinese'den 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Beto, Portekiz'de Portimonense, Montijo, Tires ve Benfica'da forma giydi.