×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin listesindeki Beto için Everton'dan açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Beto
Fenerbahçenin listesindeki Beto için Evertondan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 18:52

Everton Teknik Direktörü David Moyes, Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı iddia edilen Beto hakkında açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler santrfor bölgesine çevrildi.

Sarı-lacivertliler Everton forması giyen Beto için resmi teklif yaptı.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'DA

28 yaşındaki golcünün, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Fenerbahçenin listesindeki Beto için Evertondan açıklama

Bu gelişmelerin ardından Everton Teknik Direktörü David Moyes, konu hakkında açıklama yaptı.

Premier Lig ekibinin hocası Moyes, Premier Lig'de pazartesi günü Leeds United'ı konuk edecekleri maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında Beto sorusunu yanıtladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Aston Villa yenilgisi sonrası çok konuşulacak sözler Kerem artık 12. oyuncu Şükrinyar farkı önlediFenerbahçe'nin Aston Villa yenilgisi sonrası çok konuşulacak sözler! 'Kerem artık 12. oyuncu! 'Şükrinyar' farkı önledi'Haberi görüntüle

YETERLİ FORVETİMİZ YOK

Beto'ya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Moyes, "Hayır, şu anda bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Onu göndermeye hazır değiliz çünkü yeterli forvetimiz yok" dedi.

Haberin Devamı

Bu sezon Everton'da tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Beto, sahada bulunduğu 1030 dakikaya 3 gol sığdırdı.

2023 yılında Udinese'den 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Beto, Portekiz'de Portimonense, Montijo, Tires ve Benfica'da forma giydi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Beto

BAKMADAN GEÇME!