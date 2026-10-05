Fenerbahçe'nin listesinde 2 yıldız! Bedava sürprizi

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Fenerbahçe, yaz döneminin son günlerinde Talisca ile yolları ayırdı. Marco Asensio dışında, 10 numara pozisyonunda oynayabilen tek isim olarak İrfan Can Kahveci kaldı. Yönetim, ocak ayında kanatlarda ve forvet arkasında görev yapabilen, çok yönlü bir hücum oyuncusuna imza attırmak için kolları sıvadı.

İKİ ADAY VAR

İlk etapta iki aday belirlendi: Brahim Diaz ve Christian Pulisic. Brahim, yaz aylarında Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray’ın da gündemine geldi. Faslı futbolcu, Mourinho’nun gözüne girmek için Real Madrid’de kalma kararı aldı. Ancak bunu başaramadı.

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GİRİŞİMLER ERKENDEN BAŞLAYACAK

27 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar 4 resmi maçta, 178 dakika süre alabildi. Sarı Lacivertliler, Brahim için erkenden girişimlere başlayıp, transferde ilerleme sağlamanın peşinde.

DIAZ OLMAZSA ROTA PULISIC

Faslı yıldız konusunda gelişme yaşanmazsa, rota Milan forması giyen Pulisic’e dönecek. ABD’li hücum oyuncusu, Milan’da ligin ilk 3 maçında süre bulamadı. Ardından Lazio karşısında 45, Lecce mücadelesinde ise 69 dakika oynadı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

28 yaşındaki yıldızın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Milan’ın kontratı 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. İtalyan basınına göre Kırmızı-Siyahlılar, yıllık maliyeti 6.4 milyon Euro olan Pulisic için opsiyonu kullanmayı düşünmüyor.