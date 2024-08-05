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Fenerbahçe'nin Lille maçı kafilesi açıklandı! Youssef En-Nesyri...

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Lille
Fenerbahçenin Lille maçı kafilesi açıklandı Youssef En-Nesyri...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 15:04

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek. 6 Ağustos Salı günü oynanacak olan maç öncesi sarı - lacivertlilerin kafilesi belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, bu ülkeye hareket etti.

Sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

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Fransa'ya özel uçakla gidecek Fenerbahçe kafilesi, Lille kentinde konaklayacak.

Lille ile Fenerbahçe arasında 6 Ağustos Salı günü oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

EN-NESYRI MAÇ KADROSUNDA

Fenerbahçe'nin, Lille maçının kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Youssef En-Nesyri de kafileye dahil edildi.

Fenerbahçenin Lille maçı kafilesi açıklandı Youssef En-Nesyri...

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği 24 kişilik listede şu isimler yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Lille

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