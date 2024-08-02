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Fenerbahçe'nin Lille kadrosu belli oldu! 2 değişiklik yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Lille#Lugano
Fenerbahçenin Lille kadrosu belli oldu 2 değişiklik yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 21:46

Fenerbahçe'nin Lille maçı kadrosundan Fred ve Ryan Kent çıkartıldı, Miha Zajc ile Youssef En-Nesyri kadroya dahil edildi.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile kozlarını paylaşacağı maçların kadrosu belli oldu.

Lugano turundan farkı olarak Fred ve Ryan Kent çıkartıldı, Miha Zajc ile Youssef En-Nesyri kadroya dahil edildi.

Ayrıca Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Emre Mor ve Burak Kapacak yine kadroda yer almadılar.

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İşte Fenerbahçe'nin kadrosu;

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.

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#Fenerbahçe#Lille#Lugano

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