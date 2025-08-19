Fenerbahçe'nin kurtuluşu Benfica olacak!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de nefesler tutuldu, herkes birçok soruna merhem olacak yarınki Benfica maçından gelecek galibiyete kilitlendi. Göztepe beraberliği Feyenoord karşısındaki 5-2’lik galibiyetin coşkusunu dindirirken Şampiyonlar Ligi’nde Portekiz ekibi ile oynanacak karşılaşma tarihi bir önem kazandı. Kadıköy’de alınacak bir galibiyetle kötü havayı değiştirmek isteyen sarı lacivertlilerde Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalınması yönetimden, teknik heyete, futbolculardan taraftarlara kadar herkese geniş kredi sağlayacak.

Koç seçime daha güçlü girebilir

1-) Fenerbahçe'nin 2 maçın sonunda Benfica’yı geçmesi halinde bu başarı en çok başkan Ali Koç’un elini güçlendirecek. Eylülde yapılacak olağanüstü seçimde Koç güç tazeleyecek, seçime daha kuvvetli girecek.

2-) beraberliğiyle yeniden tartışılmaya başlanan Jose Mourinho da F.Bahçe’nin Devler Ligi’ne kalmasıyla hem Türkiye’de kredi tazeleyecek hem de bu çıkışıyla yeniden Avrupa’da birçok takımın radarına girecek.

3-) UEFA’dan elde edilecek gelirle yönetimin mali açıdan güçlenecek, bu gelir hem F.Bahçe’nin mali bağımsızlığına hem de yapılması beklenen yeni transferlere yarayacak.

Kimse olumsuz senaryoyu düşünmüyor

4-) Devler arenasında dünya vitrinine Fenerbahçe formasıyla çıkacak olan futbolcular da değerlerini katlama şansına sahip olacak.

5-) Fenerbahçe'nin Benfica karşısında ilk maçta avantajlı bir skor elde etmesi halinde borsadaki Fenerbahçe hisse senetleri de değerlenecek.

6-) Benfica karşısında alınacak galibiyetin akabinde Kocaelispor ile oynanacak lig maçına da olumlu yansıması bekleniyor

7-) Olası bir yenilgi seçeneğini kimse aklına getirmek istemese de kötü bir sonucun ilk 6 maddeyi olumsuz etkilemesi söz konusu olacak. Son dönemlerde kırılgan bir yapıya sahip olan sarı lacivertli camia da sıkıntılı bir sürece girecek.

2013’ün rövanşı da alınacak

Tüm planlarını yarın Benfica’yı yenip Lizbon’a avantajlı bir skorla gitmek üzerine yapan Fenerbahçe, Feyenoord maçında olduğu gibi coşkulu taraftar desteğini arkasına almak istiyor. Son yılların en önemli iki maçı olarak görülen play-off’tan mutlu sonla ayrılmak isteyen sarı lacivertliler ayrıca 2013’ün rövanşını da almak istiyor. Avrupa Ligi yarı finalinde ilk maçı 1-0 kazanan Kanarya, Lizbon’da 3-1 yenilerek final oynama hayallerini yitirmişti.

