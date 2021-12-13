Fenerbahçe'nin kura günü! Konferans Ligi'nde rakipler belli oluyor

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Avrupa Ligi D Grubu’nu 3. bitirerek Konferans Ligi play-off’una kalan Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ ile Vitesse veya Tottenham. TSi 16.00’da başlayacak Konferans Ligi kura çekimi FB TV ve EXXEN’den yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde play-off kuraları bugün çekilecek. İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek kurada Fenerbahçe’nin Konferans Ligi play-off’undaki rakibi belirlenecek.

DEVLER LiGi 14.00’TE

TSi 14.00’teki Devler Ligi kuraları UEFA.TV’den, 15.00’teki Avrupa Ligi UEFA. TV ve EXXEN’den, 16.00’daki Konferans Ligi kuraları ise FB TV, UEFA.TV ve EXXEN’den naklen yayınlanacak.

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G.SARAY BEKLEYECEK

Avrupa Ligi E Grubu’nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray’ın rakibi, play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022’deki kura sonucu belli olacak.

F.BAHÇE SERİBAŞI DEĞİL

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Avrupa ligi D Grubu’nu üçüncü bitirerek Konferans Ligi play-off’larına kalan Fenerbahçe, kurada seribaşı olmayacak.

GÜÇLÜ RAKİPLER VAR

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham.

TOTTENHAM-VİTESSE BELİRSİZ

Tottenham’ın, Rennes ile oynaması gereken Konferans Ligi G Grubu son maçı, İngiliz ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi. Bu karşılaşmanın sonucuna UEFA karar verecek. Tottenham’ın hükmen mağlup ilan edilmesi veya söz konusu maçta alınabilecek puanların hesaba katılmaması durumlarında, Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi, Vitesse olacak.

KONFERANS LİGİ ŞUBATTA

Avrupa ligi ve Konferans Ligi play-off’ları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi son 16 turu ise 15-16 veya 22-23 Şubat’ta yapılacak.