Küme düşen Hatay'a 4 gollü yenilgisi sonrası sert sözler: Mourinho kalırsa Fenerbahçe geleceğini kaybeder

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Hatayspor'a 4-2'lik skorla yenildi.

Sarı-lacivertlilerin golleri Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci'den geldi. Ligin 34. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, son 4 haftada 2. yenilgisini aldı. Bu mağlubiyetle 81 puanda kalan Jose Mourinho'nun öğrencileri, dış sahada 9 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, sezonun son maçında gelecek hafta evinde Konyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kalesinde gördüğü 4 golle bir ilki de yaşadı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında 3'er gol yemişti. Bugün rakibinin kaydettiği 4 golle bu sezon en gollü yenilgisini aldı. Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak 2 Nisan 2023'te Beşiktaş karşısında 4 gol yedi.

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ŞOK YENİLGİ SONRASI SERT ELEŞTİRİ

Hürriyet yazarı Uğur Meleke de Sarı-Lacivertlilerin Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a 4 gollü yenilgisi sonrası çok konuşulacak bir yaz kaleme aldı. Meleke, yazısında Mourinho'nun gönderilmesi gerektiğini belirtti. İşte o yazı...

UĞUR MELEKE: MOURİNHO KALIRSA FENERBAHÇE GELECEĞİNİ DE KAYBEDER!

Bu sezon kümede kalma yarışının kaderini teknik adam tercihleri belirledi.

Mesela Bodrum son derece kişilikli bir top oynarken İsmet Taşdemir’i gönderip Volkan Demirel’i getirdiği gün ikinci lige düştü bence. Hatayspor’un da beyaz bayrak çektiği an, Özhan Pulat’ın gönderilip Rıza Çalımbay’ın getirildiği gündü. Sivasspor’da da Çalımbay’ın getirilmesi yanlıştı. Bedellerini ödediler zaten. Ancak düşen 3 takımda sezonu tamamlayan Morais, Alper Avcı ve Murat Şahin’in çabaları takdire değer. Özellikle Murat Şahin, ruhen küme düşmüş Hatayspor’a son derece pozitif bir futbol oynattı. Orta sahada yetenekli Abdülkadir ve Görkem tercihleriyle zaman zaman büyük takım davranışı sergiledi. Çıkışta olan birçok bireysel performans var, son iki haftanın yıldızları Bouttouba ve Okoronkwo bunlardan ikisi.

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YUSUF BURADA DEĞiLSE NEREDE OYNAYACAK?



Bu tip prestij maçları biraz karmaşıktır. Teknik adamlar ilk 11 seçiminde en kalitelileri, en güçlü CV’leri değil gözü parlayanları bulmak zorundadır. Tatil hesabı yapanları değil, o gün kendini gösterme ihtiyacı olanları seçmelidir teknik adam. Dün Mourinho’nun seçimlerini bu gözle değerlendirdiğinizde büyük yanlışlar seziyorsunuz. Yusuf burada da değilse ne zaman oynayacak mesela? İsmail’in, İrfan’ın kendilerini göstermek için bu tip maçlara başlamaları doğru olmaz mıydı? Dün Skriniar evlere şenlik. Mert’in, Amrabat’ın, Talisca’nın görüntüleri kötü. Portekizli teknik adam sezon boyunca yaptığı onlarca yanlış seçime dün bir halka daha ekledi Mersin’de.

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Daha önce ifade etmiştim, bugün bir kez daha tekrarlayayım: Mourinho’nun son 2-3 aydaki seçimlerini iyi niyetli bulamıyorum. Mourinho’nun tercihlerini sadece sportif argümanlarla açıklayamıyorum. Üçlü-dörtlü savunma kakofonisiyle takımının stabil sürümünü yok etti. Fenerbahçe’de 25 oyuncunun 20’si geçen sezonki performansının gerisindeyse bu faturayı sadece futbolcuya değil, teknik adama kesmelisiniz. Hiçbir futbolcuya saygı duymayan Mourinho ile devam edilirse, Fenerbahçe sadece bugününü değil yakın geleceğini de riske atar bence.