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GeriFutbol Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti
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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti

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Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu’nu kabul etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

VARGAS TÜRK VATANDAŞI OLDU

Heyette bulunan Küba vatandaşı  ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.

Dünyaca ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti

T.C. Vatandaşlığı’na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

Organizasyon sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Melissa Vargas’ın Türk vatandaşlığı almasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, ''Uzun süredir uğraştığımız bir konuydu. Son 3 sezondur ülkemizde başarıyla forma giyen Melissa Vargas artık Türk vatandaşlığına geçmiş bulunmakta. Kendisinin en büyük hayali A Milli Takım formasını bir an önce giyebilmek. Türk voleybolu ve Türk sporu adına hayırlı olsun.'' dedi.

Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti

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