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Fenerbahçe'nin kritik pazarı! Vitor Pereira ‘olmak ya da olmamak’ maçına çıkıyor

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Rizespor
Fenerbahçenin kritik pazarı Vitor Pereira ‘olmak ya da olmamak’ maçına çıkıyor
Süleyman Arat

Sarı lacivertliler, Süper Lig’de son sırada yer alan Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Kanarya, ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın sadece 1’ini kazanabilen Karadeniz ekibinin karşısına çıkıyor. Eleştirilerin odağındaki Fenerbahçe’nin hedefi; Çaykur Rizespor karşısında kazanarak rahat bir nefes almak.

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Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen ve 15. haftaya lider Trabzonspor’un 12 puan gerisinde giren Fenerbahçe, hem şampiyonluk umudunu sürdürmek hem de teknik direktör Vitor Pereira ve yönetime rahat bir nefes aldırabilmek için, kritik 5 haftalık periyodun ilk maçında Çaykur Rizespor’la karşılaşıyor.

HEDEF DERBi ÖNCESi MORAL

Yoğun bir taraftar desteğinin beklendiği bu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan sarı lacivertli ekip bu maçı kazanıp haftaya Gaziantep deplasmanından da 3 puanla dönerek Beşiktaş derbisine moralli çıkmayı amaçlıyor.

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TAKIMDA BEŞ EKSiK VAR

Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci’nin cezalı, Altay Bayındır ve Enner Valencia’nın sakat olduğu Fenerbahçe’de ağrıları olan Mert Hakan Yandaş’ın da riske edilmemesi bekleniyor. Bu maç özellikle, iyi başladığı sezonda peş peşe alınan kötü sonuçlarla tartışılan isim haline gelen teknik direktör Vitor Pereira için de büyük önem taşıyor.

OLMAK YA DA OLMAMAK!

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Portekizli teknik adam adeta ‘olmak ya da olmamak’ maçına çıkacak. Vitor Pereira bu maçı kazanarak rahat bir nefes almak isterken, olası bir kötü sonuçta Portekizli teknik adam hakkında gönderilme dedikodularının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

5- Fenerbahçe, Rize ile oynadığı son beş Süper Lig maçını da kazandı. Rize ise bu sezon dış sahada puan alamadı.

18- Çaykur Rize Fenerbahçe’ye Kadıköy’de konuk olduğu son 18 Süper Lig maçını kazanamadı (3B 15M).

11-  İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 Lig maçının 11’ini kaybeden Çaykur Rizesportoplam 32 gol yedi.

Fenerbahçenin kritik pazarı Vitor Pereira ‘olmak ya da olmamak’ maçına çıkıyor

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Rizespor

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