Fenerbahçe’nin kritik Anderlecht mücadelesinin heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli'de

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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapacak.

Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak. Sarı-lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Samuel, Fred, Amrabat, Kostic, Tadic, Talisca (Dzeko), En-Nesyri

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Simic, Hey, Augustinsson, Rits, Dendoncker, Stroeykens, Degreef, Huerta, Dolberg

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe, Anderlecht ile oynadığı 6 maçın 3’ünü kazandı.

- Anderlecht, Fenerbahçe'ye konuk olduğu 3 maçta gol atamadı.

- Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde oynadığı son 5 maçın 4’ünde ilk yarılar berabere bitti.

- Anderlecht’in Avrupa Ligi’nde oynadığı son 5 maçın 4’ünde karşılıklı goller atıldı.



MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %30’u temsilcimizin kazanmasını bekliyor.



MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN’IN YORUMU



Fenerbahçe’nin eksikleri özellikle savunmada sıkıntı olabilir. Jose Mourinho’nun tercih edeceği formasyon da maçın senaryosunu etkileyecek. Şöyle düşünüyorum : Fenerbahçe taraftarı karşısında oynayacağı bu maçta galibiyete yakın ve doğal olarak gol bulur. Anderlecht de Fenerbahçe’nin eksiklerinden yararlanabilir. Karşılıklı gollerin olduğu bir karşılaşma izleme ihtimalini az görmüyorum. Oran tatminkar.

KRİTİK MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.41 yerine 1.50, beraberliğe ise 3.75 yerine 4.00 oran veriliyor. Anderlecht'in galibiyetinin oranı ise 4.71 yerine 5.00 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

PLAY-OFF YOLU

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Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda lig aşamasında oldukça zorlu ekiplerle karşı karşıya geldi.

Sırasıyla Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Hollanda'dan Twente, İngiltere'den Manchester United, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Çekya'dan Slavia Prag, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu aşamada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik elde etti ve 10 puanla 24. sırada ligi tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.

Macaristan'dan Ferencvaros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Rigas Skola, Portekiz'den Porto, Çekya'dan Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile Almanya'dan Hoffenheim ile karşılaşan konuk ekip ise 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 14 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

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ANDERLECHT 4 GALİBİYET ALDI

Belçika ekibi Macaristan'dan Ferencvaros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Rigas Skola, Portekiz'den Porto, Çekya'dan Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile Almanya'dan Hoffenheim ile karşılaşan konuk ekip ise 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 14 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

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RAKİBİN EKSİKLERİ

Anderlecht'te ise Ashimero, Vertonghen, Edozie sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Dzeko, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Fred ve Maximin bu akşam kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek. Öte yandan Anderlecht’te de golcü Dolberg’in yanı sıra Foket ve Simic sınırda bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 145. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 144 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 200 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.

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SON 28 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 28 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 10 beraberlik elde ederken, 13 de galibiyet yaşadı.