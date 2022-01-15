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Fenerbahçe'nin kötü serisi Antalya'da da sürdü! 22 yıl sonra aynı kabus, 63 dakika boyunca...

#Fenerbahçe#Süper Lig#Antalyaspor
Fenerbahçenin kötü serisi Antalyada da sürdü 22 yıl sonra aynı kabus, 63 dakika boyunca...

Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de deplasmandaki gol yeme serisi 9 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 22 yıl sonra aynı sorunu yaşadı.

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Fenerbahçe ile Antalyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 21. hafta maçının ardından ilginç detaylar ortaya çıktı.

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63 DAKİKA BOYUNCA DENEME YAPILMADI

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor deplasmanında ilk şut denemesini 63. dakikada attı. Fenerbahçe'nin ilk isabetli şutu ise 72. dakikada Sosa'nın golü oldu.

İlk 63 dakika boyunca şut denemesi bile yapılmaması, sosyal medyada taraftarlardan eleştiri aldı.

Fenerbahçenin kötü serisi Antalyada da sürdü 22 yıl sonra aynı kabus, 63 dakika boyunca...

Fenerbahçenin kötü serisi Antalyada da sürdü 22 yıl sonra aynı kabus, 63 dakika boyunca...

SON 7 SENEDE İKİNCİ KEZ

Fenerbahçe, 2014/15'ten bu yana şut çekemeden ilk yarı tamamladığı ikinci maçı Antalyaspor karşısında geçirdi. En son Mart 2020'de oynanan Konyaspor mücadelesinde isabetli şut bulamamışlardı.

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GALİBİYETE HASRET

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 4 deplasmanda maçında galibiyete ulaşamadı. Bu süreçte Fenerbahçe 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

22 YIL SONRA AYNI SORUN

Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, tek sezondaki en uzun serisini tekrarladı. En son 1990/91 sezonunda aynı sorun yaşanmıştı.

13 MAÇTA 3 GALİBİYET

Vitor Pereira, Zeki Murat Göle ve İsmail Kartal dönemlerini kapsayan son 13 lig maçında yalnızca 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, bu dönemde 25 puan kaybetti.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Antalyaspor

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