Fenerbahçe'nin korner kabusu! Başakşehir maçında yine benzer golü yediler

Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'nin rakibinden yediği gol, son dönemde yaşanan savunma sıkıntısını akıllara getirdi.

Sarı-lacivertli takım, 17. dakikada köşe vuruşu kullandı ve Medipol Başakşehir savunması tehlike oluşmasına izin vermedi. Bu pozisyonun devamında hızlı bir şekilde hücuma çıkan ev sahibi ekip, 18. dakikada Ömer Ali Şahiner ile harika bir gol bularak maçta 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe geçtiğimiz haftalarda da korner dönüşü goller yemiş ve rakiplerine puan kaybetmişti. Ömer Ali Şahiner'in golünden sonra sarı-lacivertlilerin Göztepe'den ve Yeni Malatyaspor'dan yediği goller akıllara geldi.

Göztepe'yi konuk ettiği maçta köşe vuruşu dönüşü Halil Akbunar'ın golüne engel olamayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında da yine bir korner dönüşü hızlı hücum yemiş ve ev sahibi Mustafa Eskihellaç'ın golüyle maçta beraberliği yakalamıştı.

İRFAN CAN 85 GÜN SONRA BAŞAKŞEHİR'DE

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na 85 gün sonra sarı-lacivertli formayla döndü.

İrfan Can, 23 Ocak'ta turuncu-lacivertli takımın sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadelede forma giymişti.

İrfan, maç öncesinde eski takım arkadaşlarının yanına giderek kısa bir süre sohbet etti.

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