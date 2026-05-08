Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Sarı - lacivertlilerin kamp kadrosunda Edson Alvarez, Nene ve Ederson yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Mert Günok, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.