Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.30’da Konyaspor’a konuk olacak.
Sarı - lacivertlilerin kamp kadrosunda Marco Asensio, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.