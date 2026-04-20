Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçenin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 16:09

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Konyaspor ile deplasmanda ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.30’da Konyaspor’a konuk olacak.

Sarı - lacivertlilerin kamp kadrosunda Marco Asensio, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.

Gözden KaçmasınFenerbahçede ayrılık Menajerine takım bul dediFenerbahçe'de ayrılık! Menajerine 'takım bul' dediHaberi görüntüle

