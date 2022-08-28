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Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 9 eksik...

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#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig
Fenerbahçenin Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 9 eksik...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 15:13

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü (yarın) Eskişehir’de Konyaspor ile oynayacağı maçın 22 kişilik kamp kadrosunu açıkladı.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında yarın akşam Eskişehir’de Konyaspor ile karşılaşacak.

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Sarı-lacivertli ekip, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Eskişehir’e gidecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor: 

"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Enner Valencia, Serdar Dursun."

9 EKSİK

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Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosunda 9 isim yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Nazım Sangare'ye son idmanda sakatlanan İsmail Yüksek de eklenince genç futbolcu kadroya alınmadı. Sakatlıktan yeni çıkan Bruma ve Joshua King de maç eksiği sebebiyle deplasmana götürülmedi.

Filip Novak ve Burak Kapacak ile birlikte takımdan kısa süre içerisinde ayrılmaları beklenen Mergim Berisha ve Dimitris Pelkas da Eskişehir'e gitmedi.

Jorge Jesus, takımının ofansif kalitesine değindi: 'Hafta hafta gelişiyoruz'Takımın ofans performansına değinen tecrübeli teknik adam, “Türkiye Ligi’nde 3 maç oynadık ve 13 gol attık. Bu da ofansif olarak kalitemizi gösteriyor. Ama biz bu konuda gelişmeye devam edeceğiz. Hafta hafta performansımız gelişiyor, üzerine koyuyoruz. Bugün Pedro da vardı onu riske etmek istemedim . O da katıldığında kalite katacak. Takımın defansif performansına dikkat çekmek istiyorum. Lemos özellikle çok iyi bir performans sergiledi. Uygulamak istediğimiz fikirleri oturttukça daha da gelişeceğiz. Hem set hücumda hem kontra atakta oynayacak oyuncularımız var” dedi.
daha fazla video içinJorge Jesus, takımının ofansif kalitesine değindi: 'Hafta hafta gelişiyoruz'

 

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#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig

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