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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu açıklandı! Caner Erkin ve Gustavo...

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Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu açıklandı! Caner Erkin ve Gustavo...

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının kadrosu açıklandı. Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo kadroda yer alırken Caner Erkin kafileye dahil edilmedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı.

Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo kafileye dahil edildi. Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadroda yer almadı.

5 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

Hatayspor deplasmanında sakatlanan Gustavo, Galatasaray, Karagümrük, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında kadroda yer almadı.

Gustavo sakatlanmadan önceki 9 maçta 25 puan toplayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın olmadığı 5 maçta 8 puan kaybetmişti...

CANER KARARI DEVAM EDİYOR

İlk olarak Trabzonspor maçı kadrosuna Erol Bulut'un kararıyla alınmayan Caner Erkin, Antalyaspor'un ardından Konyaspor karşılaşmasında da kafilede yer almadı.

Fenerbahçenin Konyaspor maçı kadrosu açıklandı Caner Erkin ve Gustavo...

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