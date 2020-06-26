Fenerbahçe'nin konuğu Yeni Malatyaspor

Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK TOLGA CİĞERCİ, SERDAR AZİZ VE EMRE DÖNÜYOR

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 1 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz ve kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Emre Belözoğlu yeniden takımdaki yerini alacak.







VEDAT MURİÇ VE GARRY RODRIGUES CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakat olan Tolga Ciğerci'nin dışında Vedat Muric ve Garry Rodrigues kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.



YENİ MALATYASPOR İLE 6. RANDEVU

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

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