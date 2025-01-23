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Fenerbahçe'nin konuğu Olympique Lyon

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#FENERBAHÇE#Lyon#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçenin konuğu Olympique Lyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 07:00

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Lyon'u ağırlıyor.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında bugün evinde Olympique Lyon’u konuk ediyor. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Fenerbahçenin konuğu Olympique Lyon

Lig aşamasında 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 8 puan toplayan Kanarya 21. sırada yer alıyor. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puanı olan Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

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Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Oosterwolde, Becao ve kaleci Livakovic’in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Mert Müldür bugün forma giyemeyecek. Ayrıca Osayi Samuel, İsmail, Amrabat, Maximin ve Dzeko bugün kart görürlerse deplasmandaki Midtjylland maçında oynayamayacak.

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#FENERBAHÇE#Lyon#UEFA Avrupa Ligi

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