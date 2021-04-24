Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa! 3 eksik var, 9 oyuncu sarı kart sınırında

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde haftaya 2. sırada giriyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

- Fenerbahçe'de 3 eksik



Fenerbahçe, yarınki Kasımpaşa maçında 3 futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ün ise maç kadrosunda olması bekleniyor.



- Mesut Özil'e teknik heyet karar verecek



Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından yeniden çalışmalara başlayan Mesut'un durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Mesut Özil, kadroya alınması durumunda 52 gün sonra sahalara dönmüş olacak.

Yıldız isim, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Mesut, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



- 9 oyuncu kart sınırında



Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

- 36. randevu

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 36. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 84 golüne, Kasımpaşa 32 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.



- En farklı skorlar



İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.



2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.



Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.



Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

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