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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin konuğu Hatayspor olacak! Takımda eksik yok...

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Fenerbahçe'nin konuğu Hatayspor olacak! Takımda eksik yok...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

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Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

 

Fenerbahçenin konuğu Hatayspor olacak Takımda eksik yok...

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