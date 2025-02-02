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Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor! Yeni transferler oynayacak mı?

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#Fenerbahçe#Transfer#Rizespor
Fenerbahçenin konuğu Çaykur Rizespor Yeni transferler oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 07:00

Ligde son 4 maçını kazanan sarı lacivertli takım, Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kritik mücadelenin hakemi Burak Pakkan.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de bu akşam Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Oosterwolde, Becao ve Mert Müldür forma giyemeyecek, Livakovic’in durumu ise bugün belli olacak. Konuk takımda, sarı kart cezalısı Alikulov ve Taha ile sakat olan Eray oynamayacak.

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İLK YARIDA RİZE'DE OYNANAN MAÇI 5-0 KAZANMIŞLARDI

Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 48 puan toplayan Fenerbahçe, liderin 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Son 4 maçını da kazanan sarı lacivertlilerde yeni transferlerden Diego Carlos’un ilk 11’de sahaya çıkması, Anderson Talisca ve Milan Skriniar’ın ise yedek soyunması bekleniyor. Rizespor ise haftaya 27 puanla sekinci sırada girdi. İki takımın ilk yarıda Rize’de oynanan maçını Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

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Fenerbahçenin konuğu Çaykur Rizespor Yeni transferler oynayacak mı

3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, bugün Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.

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#Fenerbahçe#Transfer#Rizespor

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