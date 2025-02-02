Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor! Şampiyon Oranlar Misli'de

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek, Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yardımcı hakem olarak görev alacak.

4 MAÇ, 12 PUAN

Ligde son olarak Eyüpspor'a puan veren Mourinho'nun öğrencileri, sonrasında Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe maçlarını kazanarak zirveyle puan farkını 6'ya indirdi. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında da galibiyet alarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI PERFORMANS

Bu sezonun inişli çıkışlı takımlarından biri olan Çaykur Rizespor, son 3 haftada 6 puanı cebine koymayı bildi. İlhan Palut'un takımı, bu süreçte Hatayspor ve Adana Demirspor'u mağlup ederken Başakşehir'e deplasmanda kaybetti.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic Dzeko, En-Nesyri

Çakur Rizespor: Tarık, Eray, Mocsi, Samet, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Ghezzal, Verasanovic, Akitola, Sowe

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe, Rizespor ile oynadığı son 15 resmi maçın 14’ünü kazanmayı başardı.

- Rizespor, Fenerbahçe ile oynadığı son 5 lig maçında toplam 23 gol yedi.

- Fenerbahçe evinde oynadığı son 15 lig maçında 14 galibiyet aldı.

- Rizespor’un deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5’i 2-3 gol arasında skorla bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %60’ı Fenerbahçe’nin galibiyetini tercih ediyor. Mücadelede ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin kazanırı 1.24 oranla gösterilirken beraberliğin oranı 5.11 ile dikkat çekiyor. Konuk takım Çaykur Rizespor'un galibiyetine ise 7.47 oran veriliyor.

MİSLİ YAZARI CAN TONGO’NUN YORUMU

Fenerbahçe lider Galatasaray’ı takip etmeye devam ediyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde 24. sıradan da olsa Play-Off’a kalmayı başardılar. Bu sonuç da takımın motivasyonunu Rize maçı öncesinde biraz daha yükseltti. Yeni transferlerin şans bulup bulamayacağını maç saatinde göreceğiz. Ancak Fenerbahçe’nin son haftalarda futbol olarak bir tık daha vites arttırdığını söyleyebiliriz. Çaykur Rizespor bu sezon iyi futboluyla dikkat çekiyor. Ancak Kadıköy’de formda Fenerbahçe karşısında işleri kolay olmayacak. Sarı-Lacivertli takımın evinde taraftarların önünde bol gollü bir galibiyete imza atacağını düşünüyorum. Tercihim 3.5 üst.

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