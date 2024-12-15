Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir! Maçtan tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve Şampiyon Oranlar burada...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Fenerbahçe bugün Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.

Haberin Devamı

Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Samet Akaydin oynamayacak

Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla sahada olmayacak.

Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından Samet'i korumak için Başakşehir karşısında sahaya sürmeyeceğini açıklamıştı.

Çağlar Söyüncü ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, Başakşehir maçıyla ilk 11'e dönüyor.

Sakatlığını atlattıktan sonra Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, müsabakanın ikinci yarısında Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Dün baba olan Çağlar Söyüncü, oğlunun doğumunun ardından izin yapmayacak ve Başakşehir maçında sahada olacak.

Djiku'nun cezalı, Samet Akaydin'in de teknik ekip kararıyla forma giyemeyecek olması sebebiyle savunma tandemi Çağlar-Becao ikilisinden oluşacak.

Başakşehir'de iki eksik

Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim ile oynadığı karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Haberin Devamı

Turuncu-lacivertli ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.

33. randevu

Fenerbahçe ile Başakşehir ligde 33. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında daha önce ligde oynanan 32 müsabakada Fenerbahçe 18 kez galip gelirken, Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 47 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.

Son 5 maçta 5 galibiyet

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 4'ü lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Haberin Devamı

2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

Kupada da rakibini 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, bu maçlarda Başakşehir ağlarına 10 gol gönderirken kalesinde ise 1 gol gördü.

Fenerbahçe evinde üstün

Fenerbahçe ile Başakşehir, ligde 16 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe bu maçlarda 12 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 30 golüne Başakşehir 10 golle karşılık verdi.

Son 11 lig maçında beraberlik çıkmadı

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 8 galibiyet elde ederken Başakşehir ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Haberin Devamı

Taraflar en son 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken, bu müsabakanın ardından ligde oynanan maçlarda beraberlik çıkmadı.

Öne çıkan istatistikler

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı son 5 resmi maçını kazandı. Bu maçlarda sadece 1 gol yedi.

Çağdaş Atan’ın yönettiği takımlar yabancı teknik adamların yönettiği ekiplerle oynadığı son 12 lig maçında sadece 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe son 2 resmi maçını gol atamadan kaybetti.

Başakşehir’in oynadığı son 4 resmi maçın 3’ünde karşılıklı goller oldu.

İki ekip arasında son 10 sezonda oynanan 20 maçın 12’sini Fenerbahçe kazanırken 6 Başakşehir galibiyeti bulunuyor.

Haberin Devamı

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz, Dzeko

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Duarte, Lima, Ba, Onur, Kemen, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek

Şampiyon Oranlar

Bu zorlu maçta Misli'de Şampiyon Oranlarla Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.29 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliğine 4.86 oran verilirken konuk takım Başakşehir'in kazanırı 6.12 olarak dikkat çekiyor.

Bu karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %51’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.