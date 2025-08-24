Fenerbahçe’nin Kocaelispor galibiyetini usta yazarlar değerlendirdi: Benfica maçında 11’de başlamalı!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezondaki 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin 5. dakikasında öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Çağlar Söyüncü'nün kale sahasına ortasında Skriniar kafayla fileleri havalandırdı: 1-0.

Kocaelispor, 22. dakikada skoru eşitledi. Ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Petkovic, düzgün bir vuruşa barajın yanından topu filelerle buluşturdu.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı başladı. 51. dakikada İsmail Yüksek'in şutunda meşin yuvarlak Jhon Duran'ın önünde kaldı. Bu futbolcu arka direğe hareketlenen Archie Brown'a pasını aktardı. Brown, çaprazdan topu ağlara göndermeyi başardı: 2-1.

Fenerbahçe, 66. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Oğuz Aydın'ın kale sahasına ortasında savunmanın arasından iyi yükselen Anderson Talisca, yakın mesafeden kafayla attığı golle skoru belirledi: 3-1.

Kocaelispor maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 2 maç sonunda puanını 4'e yükseltti.

“FARKI OLUŞTURAN BENFICA DEĞİL KOCAELİSPOR OLMASIYDI”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

"Takım iyi oynadı, sağlam performans sergiledi. Çağlar, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 100'ünü kazandı. İsmail de çok top kazandı, kazandığı topu ileriye taşıyarak sonra da temiz oynadı. İkisi de çok iyilerdi, bundan dolayı da mutluyum."

“İlk yarı 1-1 bitmeyebilirdi. Bu devrede 4-5 net pozisyon bulduk. İkinci yarının başından itibaren de çok pozisyon ürettik. 4. golden sonraki VAR protokolünü çok bilmiyorum. VAR böyle basit bir karara karışabilir mi bilmiyorum ama çok fazla pozisyon bulduk."

"Transfer pazarıyla ilgili konuşmuyorum. Bu konuda yorum yok. Ben elimde olan oyuncularla çalışıyorum."

“Bugünkü farkı oluşturan Amrabat'ın yerine İsmail'in oynaması değildi. Farkı oluşturan rakibimizin Benfica değil, Kocaelispor olmasıydı. Bunu bütün saygımla söylüyorum. Türkiye'deki ilk maçımı da yanlış hatırlamıyorsam 1991 yılında Sporting Lizbon ile oynamıştım. Taraftarlarının gösterdiği destek harika. Ama Benfica, Şampiyonlar Ligi takımı, Kocaelispor da geçen sene 1. Lig'deydi. Bunu da bütün saygımla söylüyorum. Benfica çok güçlü bir takım, her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, Kocaelispor da ligde kalmak için mücadele edecek."

HÜRRİYET SPOR YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Sarı lacivertlilerin Kocaelispor galibiyetini ve Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi eleme rövanş maçını, Hürriyet Spor yazarları köşelerinde değerlendirdi.

Mehmet Ayan’ın yazısı…

Fenerbahçe için baraj Kocaelispor maçı değil!

Böyle maçlarda Avrupa'ya dönük eksiklerinizi tespit ederseniz verim almış olursunuz.

Kocaelispor'u yendi diye herhangi bir taraftarın tören yapacağını sanmam. Aksine akil Fenerbahçeli “biz nerede yanlışlar yapıyoruz!” diye düşünmeli. Kurulumun elifbası kaleciden başlamalı. İyi niyetli evladımız İrfan Can Eğribayat ile bu iş olmaz. Hele de Şampiyonlar Ligi’ne gidersen hiç olmaz! Kocaelispor golündeki baraj mimarisi evlere şenlik. Baraj kaleci sorumluluğundadır. Mou hocanın sorumluluk alanlarına gelince... Jayden Oosterwolde kart cezalısı olduğundan Çağlar Söyüncü tercihini anlarım. Yerine göre 1.5 stoperle oynayan Portekizlinin Nelson Semedo’yu yerinden etmesine ise aklım basmaz.

DÜZENi NEDEN BOZDU?

Gerek hücumda iyi olduğu iki Feyenoord, gerekse savunmada kavi durduğu Benfica maçında iki kenarı Nelson Semedo/Archie Brown’a emanet eden hocanın bu düzeni bozmasına aklım ermedi.

Sonuç elde edildi mi, amaç hasıl oldu mu? Amenna! Bu ligde Kocaelispor’u yenmek konu değil; güç dengesi olarak. Bol golle de geçersiniz. Böylesi maçlarda Avrupa’ya dönük eksiklerinizi tespit ederseniz verim almış olursunuz 90 dakikadan!

6 PUANLIK MAÇLAR YAKIN

Selçuk İnan’ın takımı, Samsunspor ve Trabzonspor maçlarından gerideydi. Yeni transferleriyle direnmeye gayret ettiler. Rakip devasa ise sonuç ürkütücü olabilirdi. Üç “göz önünde” maçın sonrası 6 puanlık maçlara merhaba diyecek Kocaelispor için umutlu günler uzak değil. Bir oyun görüşleri, geliştirecek bir felsefeleri sahaya yansımış durumda.

Bu maç ne Fenerbahçe’ye ne Kocaelispor’a ölçü olur.

Anlaşılan o ki gerek Galatasaray, gerek Fenerbahçe’nin bu ligde Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe dışındaki 12 takım önünde puan kaybetme ihtimali çok az. İki dev için de bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim!

Uğur Meleke’nin yazısı…

Talisca, Lizbon'da o frikiği attığında oradaydım!

Fenerbahçe, 12-31 Ağustos arasındaki 20 günde 6 maçlık tempolu bir sürecin içinde. Bu yoğun fikstürün bir noktasında rotasyon gayet doğal ki Mourinho da Benfica maçına göre 4 değişiklikle başladı dün. Enteresandır, dört yeninin dördü de iyi maç çıkardılar: İsmail özellikle ikinci yarının başında durum 1-1’ken sahanın kontrolünü ele aldı. Önce Tayfur’a sarı kart göstertti. Sonra presle kritik bir top kazandı. Ardından da ikinci golü üreten adamdı.

Oosterwolde ve Yusuf’un yokluğunda sol stoper oynayan Çağlar, Skriniar’ın golünün asistini yaptı. Oğuz sağ kanat bekte bıraktığı yerden aynı etkiyle devam etti. Talisca da geçen sezona göre biraz daha diri: Hafta içinde Benfica’nın ön liberosu Florentino’yu o attırmıştı. Ardından sağdan bir hücumda rakibinin sağından atıp solundan geçince temposunun arttığını fark etmiştik. Dün hem bir gol attı, hem de duran toplarda Szymanski’ye göre büyük fark yarattı. 2016’da Lizbon’da Beşiktaş formasıyla Benfica’ya o frikik golünü attığında stattaydım. Bence bu hafta içi de Estadio da Luz’da ilk 11’de başlamalı.

BEŞTE BEŞ AYNI FORMASYON

Geçen sezon Jose Mourinho’yu en çok eleştirdiğimiz konulardan biri, formasyon ve kadro istikrarsızlığıydı. Özellikle sezonun ikinci yarısında hangi maça üçlü, hangisine dörtlü başlayacağı konusu papatya falına dönmüş ve Fenerbahçe net bir A planı geliştirememişti. Yine Mourinho’nun eleştirilen tavırlarından biri de takımda neredeyse hiç kimsenin kendini as hissetmemesi, bir önceki maçta harika oynayan adamın bir sonraki hafta kenarda oturmasıydı. Oğuz, Kostic, Dzeko gibi takımın istikrarlı oyuncularının bile vitesi düşmüştü sonlara doğru.

Bu sezonsa farklı başladı sezona Mourinho. Şu ana kadar 5 resmi maçta da 3-4-1-2 oynattı. Hatta ilk 11 seçimlerinde de ufak tefek rötuşlar dışında istikrar var. Dün ilk kez 4 oyunculuk geniş bir rotasyon yaptı ki bu da iki Benfica maçı arasında gayet doğal. Portekizli Hoca’nın bu sezon formasyon ve ilk 11 istikrarına daha fazla bel bağladığı ortada. Ki bence doğru bir tutum bu.