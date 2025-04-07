Fenerbahçe’nin kiralık aşkı Skriniar’a dünya devi talip oldu!

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Fenerbahçe’nin yarım sezonluğuna PSG’den kiraladığı Milan Skriniar, kısa sürede sarı lacivertlilerin vazgeçilmezi olmuştu.

Oynadığı futbolla taraflı tarafsız futbolsevelerin alkışını alan Skriniar için Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda harekete geçmeyi planlıyor.

TRAZBONSPOR MAÇINDA ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAYAN GOLÜ ATTI

Stoper olmasına karşın gol yollarında da etkili olan Milan Skriniar, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 4-1 mağlup ettiği maçta takımının 2. Golünü atarak galibiyette önemli bir rol oynamıştı.



SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

Milan Skriniar, Trabzonspor maçı sonrası kulüp televizyonuna transferine ilişkin "Geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum, doğru zaman geldiğinde bu konuyu konuşarak bir çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız." demişti.

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İTALYAN DEVİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Daha önce İtalya Serie A devi Inter’de de forma giyen Milan Skriniar’a, İtalyan medyasında yer alan habere göre Juventus talip oldu.

Serie A devinin savunmacısı Gatti’yi Napoli istiyor ve oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.

Gatti’nin olası ayrılığı sonrası Juventus’un, Skriniar için 15-20 milyon euro arasında satın alma opsiyonlu, PSG’ye kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.

Bununla beraber yıllık 7 milyon euro kazanan Skriniar’a, maaşında indirime gidilmesi teklif edilecek.