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GeriFutbol Fenerbahçe'nin kiraladığı Allahyar şova devam ediyor! 3. kez büyük onur...
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Futbol
Haber Giriş: 30.03.2021 - 01:54 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin kiraladığı Allahyar şova devam ediyor! 3. kez büyük onur...

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Fenerbahçe'nin kiraladığı Allahyar şova devam ediyor! 3. kez büyük onur...

Fenerbahçe'nin sezon başında Ukrayna ekibi Zorya'ya kiraladığı 19 yaşındaki golcü Allahyar Sayyadmanesh, üst üste 3. kez ayın futbolcusu seçildi.

Sarı lacivertlilerin 2019 yılında kadrosuna kattığı Allahyar, geçen sezon İstanbulspor'a bu sezon ise Zorya Luhansk'a kiralandı.

Ukrayna ekibinde başarılı bir performans gösteren İranlı golcü, ligde çıktığı 12 maçta 4 gol ve 2 asistle oynadı.

Zorya'nın, üst üste 3 kez ayın futbolcusu seçilen Allahyar'ı bonservisiyle almayı düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçenin kiraladığı Allahyar şova devam ediyor 3. kez büyük onur...

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