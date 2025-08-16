Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu hamlesi Benfica'nın tepkisini çekti: 'Yeni teklif 30 dakika içinde reddedildi!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için prensipte anlaşmaya varmasına rağmen, Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Nice maçında oynatarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe forması giymesini engellemesi ve transferi geciktirmesi üzerine yaptığı teklifi geri çekmişti.

Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda yaptığı açıklamalar başta kulüp başkanı Rui Costa olmak üzere Benfica yönetiminin büyük tepkisini çekti.

Record'a göre; Benfica, Fenerbahçe'nin yaptığı yeni teklifi 30 dakika içinde reddetti.

Sarı-lacivertlilerin teklifine ait mali detay verilmezken, bu teklifin ilk sunulan tekliften (22,5 milyon euro bonservis + 2,5 milyon euro bonus) önemli ölçüde düşük olduğu kaydedildi.

KEREM TUTUMUYLA TAKDİR TOPLADI

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun transfer görüşmeleri sürecinde gösterdiği tutum, takıma olan bağlılığı ve antrenmanlardaki performansı nedeniyle kulüp yönetiminin takdirini kazandığı belirtildi.