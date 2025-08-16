×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu hamlesi Benfica'nın tepkisini çekti: 'Yeni teklif 30 dakika içinde reddedildi!'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçenin Kerem Aktürkoğlu hamlesi Benficanın tepkisini çekti: Yeni teklif 30 dakika içinde reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 10:52

Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde, milli futbolcunun Nice maçında oynatılarak play-off turunda sarı-lacivertli formayı giymesinin engellemesinin ardından yaptığı ilk teklifi geri çekerek daha düşük bir teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin bu hamlesi Benfica'nın tepkisini çekti. Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin yaptığı yeni teklifin 30 dakika içinde reddedildiği iddiasında bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için prensipte anlaşmaya varmasına rağmen, Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Nice maçında oynatarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe forması giymesini engellemesi ve transferi geciktirmesi üzerine yaptığı teklifi geri çekmişti.

Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda yaptığı açıklamalar başta kulüp başkanı Rui Costa olmak üzere Benfica yönetiminin büyük tepkisini çekti.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Kerem Aktürkoğlu transferi için açıklamaFenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Kerem Aktürkoğlu transferi için açıklama!Haberi görüntüle

Record'a göre; Benfica, Fenerbahçe'nin yaptığı yeni teklifi 30 dakika içinde reddetti.

Sarı-lacivertlilerin teklifine ait mali detay verilmezken, bu teklifin ilk sunulan tekliften (22,5 milyon euro bonservis + 2,5 milyon euro bonus) önemli ölçüde düşük olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

KEREM TUTUMUYLA TAKDİR TOPLADI

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun transfer görüşmeleri sürecinde gösterdiği tutum, takıma olan bağlılığı ve antrenmanlardaki performansı nedeniyle kulüp yönetiminin takdirini kazandığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu

BAKMADAN GEÇME!