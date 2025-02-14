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Fenerbahçe'nin kazanıp Galatasaray'ın kaybettiği gece sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Ülke Puanı
Fenerbahçenin kazanıp Galatasarayın kaybettiği gece sonrası UEFA ülke puanı güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 11:26

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken Galatasaray ise AZ Alkmaar'a 4-1 kaybetti. İki Türk temsilcisinin ardından gözler UEFA ülke puanına çevrildi. İşte UEFA ülke puanında son durum...

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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı.

İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe sahne aldı. Fenerbahçe'nin kazandığı gecede, Galatasaray mağlup oldu.

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FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Belçika temsilcisi karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetin ardından rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Belçika ekibi Anderlecht, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Fenerbahçenin kazanıp Galatasarayın kaybettiği gece sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

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GALATASARAY ŞANSINI MUCİZELERE BIRAKTI

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibine 4-1 mağlup oldu. Galatasaray bu mağlubiyet sonrası rövanş öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta AZ Alkmaar'ı İstanbul'da ağırlayacak.

Fenerbahçenin kazanıp Galatasarayın kaybettiği gece sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de sahaya çıktığı gece sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe galibiyetiyle UEFA ülke puanına katkıda bulundu.

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Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin puanı 42.900'e çıkarken Viktoria Plzen'in Ferencvaros'a 1-0 mağlup olması ile 9. sırada bulunan Çekya 43.300 puanda kaldı ve aradaki fark azaldı.

Fenerbahçenin kazanıp Galatasarayın kaybettiği gece sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

İşte oynanan maçlar sonrası UEFA ülke puanındaki son durum:

1- İNGİLTERE | 106,624 PUAN
2- İTALYA | 92,918 PUAN
3- İSPANYA | 88,595 PUAN
4- ALMANYA | 83,331 PUAN
5- FRANSA | 69,379 PUAN
6- HOLLANDA | 65.149 PUAN
7- PORTEKİZ | 61,166 PUAN
8- BELÇİKA | 54.750 PUAN
9 - ÇEKYA | 43,300 PUAN
10- TÜRKİYE | 42.900 PUAN

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Ülke Puanı

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