Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı! Edin Dzeko ile birlikte 4 isim listede yok

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Adalesinde zorlanma tespit edilen Boşnak golcü Edin Dzeko, Kayserispor maçı kadrosunda yer almazken Miha Zajc ve Ryan Kent de kadroya dahil edilmeyen bir diğer isim oldu.

Samet Akaydin ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve Kayseri’ye hareket eden Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi.

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FENERBAHÇE ÖNCE SAKATLIK HABERİNİ DUYURDU



Fenerbahçe, Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerin dünkü idmanında hafif ağrı hisseden Edin Dzeko tedbir amaçlı hastaneye götürülüp MR’ı çekilmişti.

Dzeko'nun Galatasaray derbisinde oynamak istediği öğrenilirken, Boşnak golcü çarşamba günkü Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

Sarı lacivertli kulübün konuyla ilgili resmi açıklaması şöyle;

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acibadem Saglik

Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

FENERBAHÇE'DEN EDIN DZEKO PAYLAŞIMI

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabı sakatlık haberlerinin ardından Boşnak yıldızın bugün takımdan ayrı düz koşu yaptığı fotoğrafı paylaştı.

Görselin açıklamasında 'Endişeye mahal yok endişeye' ifadesi dikkat çekti.

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