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Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosunda 4 eksik! Saint-Maximin...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kayserispor#Süper Lig
Fenerbahçenin Kayserispor kamp kadrosunda 4 eksik Saint-Maximin...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 17:49

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli takımda Saint-Maximin kadroda yer almıyor.

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Süper Lig'in 13. hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü, Jaydon Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Allan Saint-Maximin yer almadı.

TRT Spor'un haberine göre hafif ağrıları olan Saint-Maximin riske edilmemek için kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin 23 kişilik kadrosu:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Fenerbahçenin Kayserispor kamp kadrosunda 4 eksik Saint-Maximin...

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Süper Lig

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