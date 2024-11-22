Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosunda 4 eksik! Saint-Maximin...

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Süper Lig'in 13. hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü, Jaydon Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Allan Saint-Maximin yer almadı.

TRT Spor'un haberine göre hafif ağrıları olan Saint-Maximin riske edilmemek için kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin 23 kişilik kadrosu:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.