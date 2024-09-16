Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki 3 puanı sonrası tespit: Zor maçı kolay çözdü | Düşündürücü bir konu var

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Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Allan Saint-Maximin ve penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Bu skorun ardından azarlarımız Engin Kehale, Uğur Meleke ve Fırat Aydınus köşelerinde değerlendirmelerde bulundu.

İşte yorumlar:

Engin Kehale: Saint-Maximin zor maçı kolay çözdü

F.Bahçe, sezon başında düşük performansla başlayıp yüksek bitiren ekipten, yüksek başlayıp düşük bitirene dönüştü.

Kasımpaşa, bu ligin geçiş oyununu en iyi oynayan ekiplerinden. Transferin son döneminde yaptıkları Brekalo ve Barak hamleleriyle önümüzdeki haftalarda çok can yakacaklarını düşünüyorum. Böyle bir rakip karşısında Fenerbahçe’nin savunma oyununun, 90 dakikanın belirleyicisi olacağı düşüncesindeydim.

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En-Nesyri’nin 11’de olmaması şaşırtıcı değildi ancak ev sahibinde hem Aytaç’ın hem de Fall’un esame listesinde yedeklerde olması pek beklendik bir durum değildi. İlginçtir ki takımlar sahaya çıktığında Fall’un takımla birlikte olduğunu, Rodrigues’in son anda kadrodan çıkıp Ben Ouanes’in sol beke geçtiğini gördük. Hem Jose Mourinho hem de Sami Uğurlu dengeli bir oyunu tercih etmişti. Sarı lacivertlilerin özellikle Fred’in çapraz paslarıyla Saint-Maximin’i birebir bırakma çabaları dikkat çekiciydi. İlk 40 dakikada, hücumda çok verimli olamasa da savunmada dengeyi iyi kurdu Fenerbahçe. Bu bölümde rakibine sadece iki şut şansı verirken, Saint-Maximin’in bireysel becerisiyle bir gol, bir de penaltı bulup skoru almayı başardı. İlk golde Kasımpaşa savunmasının yanlış vücut pozisyonu ve alan savunması, en az son vuruşun iyiliği kadar golün oluşumunda pay sahibiydi.

PENALTI OYUNU DEĞiŞTiRDi

Tadic'in penaltı golünden sonra ise bir anda oyun değişti. 39 dakikada 2 şut bulabilen ev sahibi ilk yarının kalan bölümünde 5 şut bulurken Mourinho’nun öğrencileri aynı süreçte rakip kaleyi yoklayamadı. Devre arası düdüğü çaldığında, santrforlardan Nuno da Costa’nın 21, En Nesyri’nin 13 topla buluşması vardı. Hücum setlerinde Dzeko’nun bağlantı oyununu aradı sarı lacivertliler.

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KASIMPAŞA 2. YARI CESURDU

İkinci yarı biraz daha git gelli bir oyun oldu. Kasımpaşa ilk yarının sonundaki cesaretiyle iyi başladı, Mourinho değişikliklerle oyunu dengeledi. Ev sahibi oyunun son bölümünde bir kez daha yüklenmek istedi, Portekizli sahaya Amrabat’ı attı. Fenerbahçe adına tek düşündürücü konu, sezon başında maçları düşük performansla başlayıp yüksek bitiren ekipten, yüksek başlayıp düşük bitirene dönüşmüş olması. Kostic ve Amrabat bu noktada çeşitlilik ve çözüm katabilir.

Uğur Meleke: Çok zorlanmadan 3 puan

Dün akşam önce saat 17’de Kasımpaşa Stadı’nda Fenerbahçe çıktı sahneye. 45 dakika boyunca kendilerini hiç sıkmadan, hiç zorlanmadan 2-0’la girdiler soyunma odasına. Bu süreçte Maximin sol kanat etkinliği, İsmail de orta sahayı süpüren patron performansıyla ön plana çıktı. İkinci devrenin başında aynen Alanya maçındaki gibi kontrolü yitirdiler, 60’larda aynen Alanya önünde olduğu gibi İrfan/Maximin değişikliği geldi. Fenerbahçe, dün ikinci 45’te rakip kaleye gitmemesine rağmen çok da zorlanmadan 3 puanı götürdü eve.

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Fırat Aydınus: Hakem 2 penaltıyı ve 1 kırmızı kartı atladı

DK.10: Becao’nun ortasında Brekalo vücudunu genişletip kolu ile topu kesiyor. VAR karışmalı ve penaltı verilmeliydi.

DK.35: Okopu, Maximin’in ayağına basıyor. Hareket penaltı.

DK.45: Osterwolde, Fall’u sırtından itiyor. Penaltı verilmeliydi.

DK.69: Oosterwolde’nin Fall’un ayağına basması 2. sarıyı gerektirirdi. Meler faul dahi vermedi. Çünkü geçen seneden beri spesifik pozisyonlarda kendi başına karar verme mekanizmasını işletemiyor. Her pozisyonu VAR’a bırakıyor.