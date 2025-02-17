Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyeti sonrası herkes yıldız oyuncuyu konuşuyor: 'Fenerbahçe'yi 3-6-2 oynatan adam! Çok özel oyuncu'

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Süper Lig’in 24’üncü haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Maça baskılı başlayan taraf Fenerbahçe olsa da Kasımpaşa kısa sürede dengeyi sağladı. İlk 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Fenerbahçe, 21’inci dakikada öne geçti. Fred’in savunma arkasına gönderdiği topa Opoku istediği gibi dokunamadı ve top En Nesyri’de kaldı. En Nesyri ceza sahası çizgisi üzerinden kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

EN-NESYRİ KADIKÖY’Ü COŞTURDU

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İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 52’nci dakikada 2’nci golü buldu. Kasımpaşa savunmasında Rodrigues’in uzaklaştırmak istediği topu kazanan Mert Müldür, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mert Müldür’ün pasıyla ceza sahası çizgisinin bir adım içinde kaleyi cepheden gören pozisyonda buluşan Oğuz Aydın, gelişine yaptığı vuruşla sol köşeden topu ağlara gönderdi: 2-0. Kasımpaşa, 62’nci dakikada farkı 1’e indirdi. Sağ taraftan Winck’in ceza sahasında ortasına iyi yükselen Fall, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Sarı-lacivertliler, 71’inci dakikada 3’üncü golü attı. Sol taraftaki Oğuz Aydın’dan pası alan Dzeko’nun ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen En Nesyri, ceza sahası içi sol çaprazdan kaleci Gianniotis’in üzerinden aşırttığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

HÜRRİYET YAZARLARINDAN F.BAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Süper Lig’de haftaya oynanacak olan dev Galatasaray derbisi öncesi Kadıköy’de hata yapmayan Fenerbahçe’nin galibiyetini Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Fırat Aydınus, bugün kaleme aldığı köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazılar…

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UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE'Yİ 3-6-2 OYNATAN ADAM: DZEKO!

Fenerbahçe, 2025’teki 12’nci resmi maçına da üçlü savunma ile çıktı dün. Birkaç maçtaki kısa süreli istisnalar dışında 3-4-1-2 ana formasyon artık. Dün de Kasımpaşa önünde bu dizilişle karşılaşmaya başladılar, ancak Mourinho 17 günde oynayacağı 5 müsabakayı dikkate alarak ciddi bir rotasyon yaptı kadrosunda. Sol stoperde Levent, kanat beklerde Mert Müldür-Oğuz, merkezde Mert Hakan, ikinci santrfor rolünde de Talisca’ydı dünkü tercihler. Ancak tüm bu değişikliklerden maçın kaderine direkt tesir eden bir tanesinin altını çizmek gerek:

Fenerbahçe’nin yeni taktiğinin kalbi, beyni, her şeyi Dzeko. Onun sahada olmadığı 60 dakika boyunca oyun kurulumu aksadı. Hatlar arası bağlantı zayıfladı. Topu ayağına alanın kafası karıştı, zira sahada herkesin ilk pas opsiyonu olmayı başaran Dzeko yoktu bir saat boyunca. Boşnak yıldız, Fenerbahçe’nin hem en iyi orta saha oyuncusu, hem de en iyi forveti. Onunla adeta 3-6-2 oynuyor Fenerbahçe. Onsuzsa rakamlar anlamsızlaşıyor. Oyun sıradanlaşıyor. Sahadaki herkesin gözleri onu arıyor adeta.

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KASIMPAŞA DA 3-5-2 OYNADI

Tabii ki Fenerbahçe’nin dün özellikle 70 dakika boyunca zorlanmasında kredinin çoğunu da Kasımpaşa’ya vermek gerek. Kasımpaşa da dün 3-5-2 ile başladı maça. Yeni stoper Piatkowski, Opoku ve Yasin’le savunmayı üçledi. Böylece yetenekli bekler Winck ve Rodrigues’i öne ittiler. Özellikle sağ bek Winck son derece etkili bir maç oynadı dün. Sami Uğurlu ve Hakan Keleş de gayet iyi oynatıyorlardı bence Kasımpaşa’yı. İkisinin de ayrılığına anlam verememiştim ama Burak Yılmaz döneminde de Kasımpaşa’nın tehditkâr oyun standardı sürüyor. Dünkü bol gelgitli ve bol eğlenceli maçın kahramanı elbette Nesyri idi. Fenerbahçe’nin neredeyse her hücum aksiyonunun içinde var. Kafasıyla, ayağıyla, savunma arkası koşularıyla, bitmeyen enerjisiyle dünün de başrolündeydi Faslı santrfor. Tabii ki Dzeko girdikten sonra onun da veriminin arttığının altını çizmek gerek. Nesyri-Dzeko’nun yanı sıra Oğuz, Fred, Winck, Fall ve Hajradinovic de dünün etkili oyuncuları arasındaydılar.

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FIRAT AYDINUS: FENERBAHÇE, BİR KEZ DAHA EN-NESYRİ VE İKİNCİ DEVRELERDEKİ OYUN FARKIYLA KAZANDI!

Kasımpaşa önünde ilk yarı pozisyon kısırlığı yaşayan sarı - lacivertliler, ikinci 45'te yine bambaşka bir görüntüdeydi. Kasımpaşa, ayağa pas yaparak çıkıp boş alana atılan uzun ve derinlemesine paslarla Fall ve Da Costa‘yı topla buluşturup Fenerbahçe’yi ilk 20 dakika zorladı. Hele 14. dakikada Rodrigues’in kaçırdığı gol pozisyonunda, ceza sahası içinde sanki halı sahada oynar gibi gerçekleştirdikleri pas kombinasyonunu Fenerbahçe defansı izleyerek eşlik etti adeta. Akabinde Winck’in getirdiği topta Da Costa ile kaçan gol fırsatı. Bu bölümde orta sahası çok kolay geçilen bir Fenerbahçe gördük.

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İLK YARIDA BASKI VE TEMPO YOKTU

İlk yarı Fenerbahçe’de, Dzeko gibi ilerde alıp indirip, topu ayağında tutan ve saklayan bir futbolcunun eksikliği hissedildi. İlk gole kadar ev sahibi sanki Kasımpaşa’ydı. Fenerbahçe’de beklenen iç saha baskısı ve temposu yoktu. Ve pozisyonu olmayan Fenerbahçe, Fred’in uzun pasında Opoku’nun taca doğru oynamak yerine kaleciye verme isteğiyle yaptığı hata sonucunda En-Nesyri ile golü buldu. Belki de bu sezon ilk yarılar itibariyle Fenerbahçe’nin en kısır 45 dakikasıydı.

DZEKO ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU

Devre arası soyunma odasında neler oluyorsa artık, Fenerbahçe’nin artık klasik haline getirdiği ikinci 45 dakikalara farklı motivasyonu bir kez daha kendini gösterdi. Nitekim ikinci devrenin hemen başında Oğuz ile golü buldu. Bu golden sonra aslında yerleşmiş bir defans pozisyonunda Fenerbahçe’den 7, Kasımpaşa’dan 3 oyuncu varken, konuk takım golü buldu. İkinci yarı oyuna giren Dzeko’nun ne kadar farklı ve özel bir oyuncu olduğunu, klasına yakışan bir pas sonucu EnNesyri’ye attırdığı golde gördük. İki gol atan En-Nesyri, sadece kafa toplarında değil, sol ayağıyla yaptığı tek vuruşlarda da çok becerikli olduğunu gösterdi.

ALİ ŞANSALAN İÇİN KOLAY DEĞİLDİ AMA ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu öyle sanıyorum ki, dünkü maçtan sonra Ali Şansalan’ı bu zamana kadar niye Fenerbahçe müsabakalarına atamadığını kendi kendine sorar. Aaa pardon, hakem atamalarını V(F)eTAS yapıyordu doğru ya! Neyse... MHK, şu an sadece Ali Şansalan için değil tüm hakemler için bu gibi yaptırımlardan vazgeçilmeli. Şansalan dün gerek teknik gerek disiplin olarak, verdiği kararların doğruluğu, maçın kontrolü, otoritesi ve sakinliği ile son derece güzel bir maç yönetti. Bir gün önceki Beşiktaş-Trabzon maçında görev yapan Cihan Aydın’ın ardından Ali Şansalan’ın başarılı performansı hakemlik adına sevindirici oldu. Özellikle Fenerbahçe’nin attığı üçüncü golün, VAR’a bırakılmadan sahada verilmiş bir karar olması da yardımcı hakemlik ve hakemlik adına son derece olumluydu.

MÜKEMMEL KONSANTRE OLMUŞ

Sanılmasın ki bu maç hakem için kolaydı... 3.5 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçına atanmış olmanın getirdiği doğal stres, en ufak bir kritik kararda oluşacak baskı, hatta sahada ısınırken tribünden gelecek tepkiler dikkate alındığında, sadece Fenerbahçe’nin değil Kasımpaşa’nın da mercek altına aldığı bir maçtı. Gerçekten kolay değildi. Ama Ali Şansalan çok iyi konsantre olmuş ve motivasyonunu sağlamış. Bu denli stres ve kaygıyı göz önüne aldığımızda belki de bu sezon için en iyi hakem yönetimi denilebilecek bir performans çizdi diyebiliriz.