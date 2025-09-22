Fenerbahçe'nin Kasımpaşa beraberliği sonrası sert eleştiri! 'Bu enkazın baş sorumluları Ali Koç ve Mourinho!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6’ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mehmet Kısal üstlendi. Karşılaşmada Kasımpaşa; Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, Ali Yavuz, Hajradinovic, Ben Ouanes, Gueye ile sahada yer aldı. Fenerbahçe ise; Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Asensio, İrfan, Talisca ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’iyle çıktı.

F.BAHÇE İLK YARIYI ÜSTÜN KAPATTI

Fenerbahçe 3’üncü dakikada öne geçti. Rakip ceza alanının solunda topla buluşan Kerem, meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra ceza sahası yayı içinden ceza alanına koşu yapan Asensio ile buluşturdu. Asensio’nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1. 32’inci dakika Fenerbahçe etkili geldi. Merkezden gelişen pozisyonda topu taşıyan Asensio, pasını Oosterwolde’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza alanına girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti. Sarı-lacivertliler 42’nci dakikada Kerem ile gole yaklaştı. Çaprazdan ceza alanına giren Kerem topu soluna çekti. Gianniotis ile karşı karşıya kalan Kerem’in şutunda kaleci topun gol olmasını önledi. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

BERABERLİĞE RAZI OLDU

64’üncü dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Ben Ouannes, çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Hajradinovic sol ayağının üstüyle topun gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

HÜRRİYET YAZARLARINDAN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanında berabere kalarak puan kaybettiği maçı bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: BU ENKAZIN BAŞ SORUMLULARI ALİ KOÇ VE MOURİNHO!

Fenerbahçe, 14 Eylül-5 Ekim arası 20 günde 7 maçlık bir fikstürün içinde. Trabzon, Alanya ve Kasımpaşa maçlarını geçti, önünde Zagreb, Antalya, Nice ve Samsun sınavları var. Tedesco da bu zorlu fikstürde kadro genişliğinden faydalanmak istedi; dün Brown, Nesyri gibi bazı isimleri ilk 11’de başlatmadı.

Fenerbahçe’nin 3 gün önceki Alanya maçında yaşadığı en büyük sorun ikinci-üçüncü blok arasında hiç kimsenin topla buluşamaması idi. Bunu da genel olarak Talisca-Nesyri ikilisinin hareketsiz kalmalarına bağlamıştım. Dün ilk kez ilk 11’de görev alan Asensio nispeten hareketliydi, iki blok arasına girdi, top istedi, denedi. Ancak Talisca yine olağanüstü statik kaldı. Brezilyalı oyuncu sahada kaldığı 60 dakika boyunca sadece 8 isabetli pas yaparken, 4 top kaybetti, 3 de faul yaptı. Kendisine yapılan faul sayısı ise sıfır.

Fenerbahçe ilk 70 dakikayı da iyi oynamıyordu, ancak en azından Asensio ve İrfan Can’ın takımı öne taşıma iradeleri vardı. Tedesco muhtemelen maç öncesinde tahtaya yazdığı, ezbere hamlelerini 70’te yaptı: İrfan Can’la Asensio’yu çıkardı, zaten cılız oynayan Fenerbahçe’nin fişini tamamen çekti. 10 kişilik Kasımpaşa 1 puanı hak etti, hatta belki daha fazlasını.

TEDESCO BU BASKIYA ALIŞIK DEĞiL

Tabii ki göreve 15 gün önce başlamış bir teknik adama faturanın tümünü kesmek haksızlık olur. Ancak göreve getirildiğinde de söylemiştim; 40 yaşında, daha önce şampiyonluk baskısı olan hiçbir kulüpte çalışmamış, son Belçika deneyiminde De Bruyne’yle, Courtois ile sorun yaşamış acemi bir teknik adamdan sezon ortasında Mourinho enkazını kaldırmasını istemek zaten fazla iyimser bir beklenti.

Bu Fenerbahçe enkazının esas sorumluları ise artık evlerinden takip ediyorlar bu kaosu. Türkiye’de çalışırken hiçbir iyi niyet belirtisi göstermeyen, hiçbir futbolcuyu geliştirmeyen, hiçbir kritik maçı kazanamadığı halde ikinci sezona da gönülsüz bir şekilde başlayan Mourinho... Ve hangi sebeple Mourinho ile devam ettiği hiç anlaşılamayan Ali Koç... Enkazın esas sorumluları elbette bu ikili.

FIRAT AYDINUS - FENERBAHÇE'DE KAZANMAK İÇİN GEREKEN GÜÇ VE HIRS YOKTU!

Santrforsuz bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe’de Tedesco’nun dikkat çeken tercihlerinden biri de Asensio’yu ilk 11’de başlatmasıydı. Hücum hattını Talisca ile şekillendiren, arkasında Kerem-Asensio-İrfan Can üçlüsünü konumlandıran Tedesco, oyunu ikinci bölgede karşılayıp özellikle sol kanatta Kerem’i kullanarak sonuca gitmeye çalıştı. Bu planın ilk meyvesi, Kerem’in Asensio’ya yaptığı asistle alındı ve sarı lacivertliler daha ilk dakikalarda öne geçti. Kasımpaşa ise ilk yarıda iki net fırsattan yararlanamadı. Hatta Fenerbahçe’nin golü, neredeyse Ederson’un hediyesi olacak mutlak bir pozisyonun hemen ardından geldi. İlk 45 dakikada temposu düşük, vasat bir oyun göze çarptı.

İkinci yarıya 10 kişi başlayan Kasımpaşa’ya karşı Fenerbahçe’nin görüntüsü değişmedi. Hatta eksik rakibi ilk bölümlerde daha fazla bastı ve oyunu sarı lacivertlerin yarı sahasına yıktı. Mücadele gücü ve hırs anlamında büyük bir eksiklik vardı. Öyle ki, ikinci yarının ilk 20 dakikalık bölümünde “Acaba hangi takım 10 kişi kaldı?” diye düşünenler bile olmuştur. Bu isteksiz görüntü, Fenerbahçe’nin kalesinde golü görmesine neden oldu.

KONTROLÜ KAYBETTi

Üstelik akabinde Gueye ile ikinci gol şansını da yakalayan taraf yine Kasımpaşa oldu. Fenerbahçe, 10 kişilik rakibine karşı üstünlük kuramadı, oyunun kontrolünü tamamen rakibine bıraktı ve golü yedi. Risk alarak üstüne gelen Kasımpaşa’ya karşı kontra atak dahi geliştiremeyen sarı lacivertliler, geriye düştükten sonra bile istediği baskıyı kurmayı başaramadı.

HAKEM KIRMIZI KARTI NEDEN ‘VAR’A BIRAKTI?

Oğuzhan Çakır, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında düdük çaldı. Genel olarak oyunun akışını bozmasa da, özellikle 12. kural uygulamaları ve disiplin cezaları noktasında eksiklikler göze çarptı. Cafu ile Skriniar arasında yaşanan şiddetli hareket sonrası verilen kırmızı kart ve VAR müdahalesi doğruydu. Ancak tartışmalı nokta, Çakır’ın pozisyonu ilk anda görüp avantaja bırakması, ardından dönüp sarı kart göstermesi oldu. Burada soru işareti şu: Çakır, gerçekten Cafu’nun eylemini görüp mü sarı kart gösterdi, yoksa pozisyonun şiddetini tam anlamıyla kavrayamadığı için VAR’a mı bıraktı? Bu durum, son dönemde sıkça gördüğümüz bir tabloyu hatırlattı: Hakemler, ceza sahası içindeki kritik pozisyonları, ciddi ve şiddetli hareketleri VAR’ın inisiyatifine bırakma alışkanlığı artık psikomotor bir hal aldı. Öte yandan, Kasımpaşa’nın Winck ile, F.Bahçe’nin ise İrfan Can ile beklediği penaltı pozisyonlarında devam kararı doğruydu.