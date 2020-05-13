Fenerbahçe'nin kardeş kulübünde 6 futbolcu corona virüse yakalandı

Sırbistan 2. Lig ekiplerinden FK Novi Pazar’da altı futbolcu koronavirüse yakalandı. Kulübün genel sekreteri Fikret Medjedovic söz konusu oyuncuların karantinaya alındığını belirtirken “Üç futbolcunun testi pozitif çıkmıştı, üçü de sonradan virüsü kaptı. Bu da bizim için antrenmanlara devam etmeyi zorlaştırıyor” dedi. Medjedovic altı futbolcunun da kendilerini iyi hissettiğini ancak yine de takımdan izole edildiklerini belirtti.

Sırbistan’da birinci ve ikinci ligler 30 Mayıs’ta başlayacak.

2011 yılında Fenerbahçe tribün grubu GFB’nin ön ayak olduğu adımlar sonrası, Müslüman nüfusun çoğunlukta yaşadığı Sırbistan sınırları içerisindeki Sancak Bölgesi kentinin takımı ile ‘kardeşlik’ bağı kurulmuştu.





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