Fenerbahçe'nin kapısından dönen Jack Wilshere, Bournemouth'a transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği ancak transferi son anda gerçekleşmeye ve West Ham'ın yolunu tutan Jack Wilshere, İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'la anlaştı.

Kariyerinin en parlak dönemini Arsenal'da yaşayan 29 yaşındaki İngiliz orta saha, 2018'de West Ham'a transfer olmuştu.

Sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Wilshere, West Ham'da varlık gösteremedi ve sözleşmesi feshedildi.

Bonservisi elinde bulunan Wilshere'i, Championship takımlarından Bournemouth kadrosuna kattı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin dışında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le adı anılıyordu.