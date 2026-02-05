Fenerbahçe'nin Kante transferinde düğümü Erdoğan çözdü!

Haberin Devamı

Fenerbahçe oldukça gergin ve stresli geçen bir sürecin ardından N’Golo Kante’yi renklerine katmayı başardı. Sarı lacivertliler tüm dünyada devre arası döneminin en dikkat çeken transferlerinden birini gerçekleştirirken 2-3 Şubat arasında yaşananlar uzun yıllar akıllardan silinmeyecek cinstendi.

F.Bahçe önce salı günü kulüp olarak tüm yükümlülükleri yerine getirmelerine rağmen Al-İttihad’ın işlemleri tamamlanması nedeniyle Kante transferinin gerçekleşmediğini duyurdu.

Ardından ise gece geç saatlerde krizin çözüldüğü ve Fransız yıldızın resmen F.Bahçeli olduğu açıklandı.

SARAN BİZZAT TEŞEKKÜR ETTİ

Dün de Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran imzasıyla kulüpten Kante transferindeki katkıları nedeniyle “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım” mesajı yayımlandı.

BİR TELEFON TRANSFERİ BİTİRDİ

Fenerbahçe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürünün perde arkasında ise şu detaylar yatıyor. Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi ve Al İttihad Kulübü, Kante transferinde son gün olumsuz tavır sergileyince yaklaşık 10 gündür Arabistan’da bulunan F.Bahçe heyeti resmi ziyaret için Cidde’de bulunan Erdoğan’a giderek transfer için destek olmasını rica ettiler. Konudan haberdar olan ve transfer sürecini takip ettiği belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı telefon sonrası transferin önündeki tüm engeller kalkarken, Kante de resmen F.Bahçeli oldu.

