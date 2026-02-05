×
Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Kante transferinde düğümü Erdoğan çözdü!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#N'golo Kante#Transfer
Fenerbahçenin Kante transferinde düğümü Erdoğan çözdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:33

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi resmen renklerine kattı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kante transferi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kulübün resmi yayın organından teşekkür etti. Transferin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Fenerbahçe oldukça gergin ve stresli geçen bir sürecin ardından N’Golo Kante’yi renklerine katmayı başardı. Sarı lacivertliler tüm dünyada devre arası döneminin en dikkat çeken transferlerinden birini gerçekleştirirken 2-3 Şubat arasında yaşananlar uzun yıllar akıllardan silinmeyecek cinstendi.

Fenerbahçenin Kante transferinde düğümü Erdoğan çözdü

F.Bahçe önce salı günü kulüp olarak tüm yükümlülükleri yerine getirmelerine rağmen Al-İttihad’ın işlemleri tamamlanması nedeniyle Kante transferinin gerçekleşmediğini duyurdu.

Fenerbahçenin Kante transferinde düğümü Erdoğan çözdü

Ardından ise gece geç saatlerde krizin çözüldüğü ve Fransız yıldızın resmen F.Bahçeli olduğu açıklandı.

SARAN BİZZAT TEŞEKKÜR ETTİ

Dün de Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran imzasıyla kulüpten Kante transferindeki katkıları nedeniyle “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım” mesajı yayımlandı.

Fenerbahçenin Kante transferinde düğümü Erdoğan çözdü

BİR TELEFON TRANSFERİ BİTİRDİ

Fenerbahçe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürünün perde arkasında ise şu detaylar yatıyor. Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi ve Al İttihad Kulübü, Kante transferinde son gün olumsuz tavır sergileyince yaklaşık 10 gündür Arabistan’da bulunan F.Bahçe heyeti resmi ziyaret için Cidde’de bulunan Erdoğan’a giderek transfer için destek olmasını rica ettiler. Konudan haberdar olan ve transfer sürecini takip ettiği belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı telefon sonrası transferin önündeki tüm engeller kalkarken, Kante de resmen F.Bahçeli oldu.

