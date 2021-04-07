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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2021 - 18:14 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 6 eksik...

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertlilerde Kovid-19 testleri negatife dönen Nazım ve Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut, Perotti ve Sadık da Malatya'ya götürülmedi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Canberk Aydemir, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Samatta.

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