Fenerbahçe'nin kadrosu rakiplerinin çok gerisinde

“Ben, kamuoyunun aksine F.Bahçe’nin kadrosunun G.Saray ve Beşiktaş’ın çok gerisinde olduğunu düşünüyorum, bunu da hep ifade ettim. Forvet bölgesinde dar alan becerisi ve bitiricilik konusunda sorunlar var ve stoperleri büyük takım oyununa yatkın değil.”

1- Beşiktaş, Başakşehir önünde iki kez yakalanmasına rağmen, üçüncü golü bulup kazanmayı bildi. Pazar günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak Beşiktaş’ı nasıl buldunuz? Derbide beklentiniz ne?

2- Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Gençlerbirliği’ne de Kadıköy’de kaybetti. Bu mağlubiyetin faturasını kime kesmeli? Çanlar erol bulut için çalıyor mu?

3- Galatasaray, çift santrforlu düzenle çıktığı maçta Kayseri’yi farklı skorla yendi. Galibiyette dizilişin rolü sizce ne kadar? Terim bu dizilişi sürdürmeli mi?

4- Terim, Belhanda’nın gidişinin takımı etkilemeyeceğini, hizmetlerine teşekkür edip yola devam ettiklerini söyledi. Galatasaray Belhanda’nın eksikliğini hisseder mi?

5- 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor durdu. Son 4 maçta 3. puan kaybını Erzurum’da yaptılar. Sizce bordo mavililerdeki sorun ne?

6- G.Birliği’nin F.Bahçe’yi yenmesiyle alt taraf bir kademe daha birbirine yaklaştı. A.Gücü de 3’te 3 yaptı. Sizce sezon sonu ikinci lig bileti almaya yakın dörtlü kimler?

MEHMET ARSLAN

PES ETMEYEN, DİRENEN BİR TAKIM

1- Beşiktaş’ı rakiplerinden farklı kılan bir yanı var; adanmışlık. Ligdeki tüm futbolcular profesyonel. Ama takımları izlediğinizde oyuna duygularını katan sadece Beşiktaş var. Başakşehir maçında 2 kez öne geçip yakalanmak ama buna rağmen pes etmemek ancak adanmışlık duygusu ile açıklanabilir. Pes etmeyen, direnen bir takım var. Bu duyguyu bir takıma aşılayabilmek de teknik direktör becerisi. Derbiye gelince... F.Bahçe, Trabzon önünde de favori değildi ama kazandı. Bu maç ligin ve F.Bahçe’nin kaderini değiştirecek bir karşılaşma olacak. Skor tahminim yok açıkçası.

BENZER SÜRECi YILDIRIM DA YAŞADI

2- Başarısızlığın tek sorumlusu Ali Koç. Bu hoca, sportif direktör, transferler ve yönetim, onun seçimi. Koç şu ana kadar bir hayal kırıklığı. Bu bir gerçek. Ama ben “Koç gitmeli” demiyorum. Tam aksine kalmalı. Benzer bir başarısızlık dönemini Aziz Yıldırım da yaşamıştı. Sonra efsane başkan oldu. Benzer bir süreç Koç’u bekliyor. Ama Koç değişmeli.

a-) F.Bahçe, TFF’de ‘bir yapı’ nın (Selahattin Baki’nin bahsettiği FETÖ tipi yapılanmadan söz etmiyorum) kendilerini engellediğine inanıyor. Ve tüm enerjisini bu yapı ile mücadeleye sarf ediyor.

b-) Rakipleri de aynı şeyden şikayetçi ama onlar böyle bir yapı olmadığını biliyor, varmış gibi yapıyor.

F.Bahçe öncelikle bu duygudan kurtulmalı. İkincisi özeleştiri kültürünü hayata geçirmeli ve mazeret üretme yerine yanlışlardan arınmayı denemeli. Ve iletişimini sağlıklı ve doğru kanallar üzerinden yürütmeli. Son olarak da herkesin saygı duyacağı bir teknik direktör bulmalı.

TERiM, ÇÖZÜM ARIYOR

3- G.Saray’da kriz varsa eğer, çözümü beklediğiniz biri de var; Fatih Terim. Bir takım için en sağlıklı oluşum işte bu. Terim, deniyor, elindeki imkansızlıklara rağmen, dizilişi ile çift forveti ile çözüm arıyor. Kayseri galibiyeti bu arayışın bir sonucuydu. Son 9 haftada da bu tür çözümlerle zirvede kalacaklar gibi görünüyor.

YÜREĞi VE DiLi AYRI

4- Fatih Terim’in yüreğinin ayrı, dilinin ayrı şeyleri diye getirdiğine inanıyorum. Hiçbir teknik adam, kilit oyuncu olarak gördüğü birinin takımdan ayrılmasını istemez. Belhanda’nın ayrılışı Galatasaray’ı değil ama Terim’i etkiler. Bunun olumlu anlamda Terim’de bir meydan okumaya dönüşmesini bekliyorum. “Belhanda’yı da gönderseniz, bu takımı zirvede tutarım” gibi... Kayseri maçı bunun örneğiydi.

ABDULLAH AVCI DOĞRU iSiM

5- Bu sorunun yanıtı açık ve net. Berbat bir sezon açılışı gerçekleştirdiler. Abdullah Avcı ile doğruyu buldular. Artık onlar için gelecek sezon çok önemli. Tüm yapılanmalarını bunun üzerine inşa etmeleri lazım. Doğru teknik adamı buldular. Şimdi o teknik adamla doğru takımı oluşturmaya başlamaları lazım. O potansiyelleri de var.

BRAVO HiKMET HOCAYA

6- Tüm ülke ayağa kalkmalı ve hikmet Karaman’ı ayakta alkışlamalı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, Dünya Kupası... Aklınıza hangi turnuva gelirse gelsin Karaman oradadır ve o turnuvadaki teknik adamlarla bir aradadır. A.Gücü’nde bir mucize yaratıyor. Büyük takımlarda görev alamaması ne acı. Benim adaylarım, G.Birliği, Denizli, Erzurum, Kayseri ve Başakşehir. 5 oldu ama birini siz eleyin.

UĞUR MELEKE

SERGEN YALÇIN’IN FORMU ÇOK İYİ

1- Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ı, ligin en dominant oynayan takımı. Skor ne olursa olsun, dakika kaç olursa olsun hemen hemen aynı oyun anlayışını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu da riskli bir iş. Risk aldıkları için, savunmayı öne çıkardıkları için pozisyon da veriyorlar zaten. Başakşehir bu fırsatları iki kez değerlendirdi ama Beşiktaş bunu telafi edebilecek bir top oynuyor her zaman. Erol Bulut’un bugüne kadarki deplasman stratejisi göz önüne alındığında, bu derbide de aksiyoner tarafın Beşiktaş, reaksiyoner tarafın da F.Bahçe olması sürpriz sayılmaz. Bulut’un takımın en iyi giden parçası Pelkas’ın yerini aynı maçta 3 kez değiştirmesi, hemen her müsabakada ilk Cisse’yi sokup, Ferdi’yi sona saklamakta ısrar etmesi. İki teknik adam arasında çok ciddi performans farkı olduğu ortada. Sergen Yalçın’ın form durumu çok daha iyi.

TEK SORUMLU EROL BULUT’TUR

2- F.Bahçe’nin çok yönlü, renkli bir kadrosu var. G.Birliği maçında kulübede oturan adamlardan bir 11 daha yapsanız, o takım da zirve yarışı yapabilecek seviyede. Eğer bu kadar geniş ve çok yönlü bir kadro, bu kadar tek yönlü bir oyun oynuyorsa bunun sorumlusu Erol Bulut’tan başkası olamaz. Trabzon ve Antalya maçlarında Pelkas merkeze kayınca işler değişmişti. Konya’yı Pelkas merkezdeyken yendiler. Ve Gençlerbirliği önünde yine ısrarla Pelkas’ı sola hapsetti Erol Hoca. Üstelik son yarım saatte anlamsızca 3-5-2’ye dönerek yaptı bunu. Ben bu kaliteli kadronun hakkının Bulut olmadığını düşünüyorum net bir biçimde.

4-4-2’NiN ESERi

3- Üç İstanbul büyüğünün 40 maçının belki 20-25’i kapanan rakipleri açma odaklı. Bu da öyle bir maçtı ve Terim’in karo orta sahalı 4-4-2 düzeni neticenin alınmasında rol oynadı. Zira bekler Yedlin ve Saracchi bolca orta yaptılar, 21 ortada da 11 isabet sağladılar. Bu orta isabet yüzdesinin yüksek olmasının baş nedeni de, çift santrfor tercihiydi. Bu ortalarla Muhammed iki, Falcao üç pozisyon buldu. Falcao’nun golü de bir kenar ortasıyla geldi zaten.

BÜYÜK BiR KAYIP DEĞiL

4- Belhanda ile ilgili görüşüm iki yıldır hemen hemen aynı. Kötü futbolcu değil ama gerek maç içi, gerek sezon içi istikrar problemi var. Bir maç 10 üzerinden 9’luk, öbür maç 2’lik oynayabiliyor. Aynı müsabaka içinde 15 dakika harika oynayıp, sonraki 15 dakikada iki kritik top kaybı yapabiliyor. Ve bu kayıplarda acı çekmiyor. Realist oynamıyor özetle. Belki orta sınıf takımlar bu kayıpları tolere edebilir, ama Avrupa’nın top 10-15 liginde şampiyonluk yarışı veren bir takımdaysanız, daha ciddi oynamalısınız. G.Saray’ın o bölgede yeterince alternatifi var. Bence Belhanda çok büyük bir kayıp değil.

DEFOLAR ORTAYA ÇIKTI

5- Trabzon’un Kasımpaşa maçına kadarki beş maçının dördü 1-0 bitmişti. Malatya maçı da 90+5’te 2-0 olmuştu. Skorlar 1-0 giderken var olan defolar biraz görmezden gelindi, daha iyi rakiplerin bu 1-0’lardaki tek tip oyuna fatura kesebileceği gerçeğinin üstü örtüldü. Nitekim şimdi son 4 maçta 3 kayıp var. Kazanılan Kasımpaşa maçı da gelgitliydi ve Avcı’nın sevdiği tipte bir kontrol oyunu değildi. Trabzon’un tek tip bir oyunu var bu repertuvarı geliştirmeleri gerek. Bence sorun bu.

NORMALE DÖNDÜK!

6- Mart ortası itibariyle Süper Lig, mevsim normallerine döndü sanki! G.Birliği’nin 11, Rize’nin 8 hafta sonra kazanmasıyla herkes yeniden devrede. Son 9 takımın hepsi ateş hattında. Bir G.Birliği sempatizanı olarak itiraf etmeliyim ki; kırmızı siyahlılar ligin en zayıf kadrosuna sahip. Bu haftaki galibiyete rağmen işi en zor olan takım maalesef onlar.

GÜNTEKİN ONAY

DERBİDE DE OYUNUN HAKİMİ OLURLAR

1- Beşiktaş, Başakşehir karşısında skor olarak zorlanmış görünse de Süper Lig’in pas rekorunu kırdı ve son derece dominant bir oyunla kazandı. Sergen Yalçın’ın takımı çok iyi futbol oynuyor ama skoru bulduktan sonraki oyunununda zaman zaman geriye gidişler var. Fenerbahçe derbisinde de rakibinin kazanmaya ihtiyacı daha fazla olmasına rağmen, skoru bilemem ama Beşiktaş’ın oyunun hakimi olacağını öngörüyorum.

BULUT’UN NOVAK’I ÇIKARMASI HATAYDI

2- F.Bahçe, lig sonuncusu G.Birliği karşısında 1-0 öne geçip 2-1 kaybediyorsa, farklı yenilgiden kaleci Altay sayesinde kurtuluyorsa ve bunun üzerine sorunu başka yerlerde arıyorsa ortada daha ciddi bir problem var demektir. Erol Bulut, Novak’ı çıkartıp 3’lü savunmaya döndü, sol kanadı hiç kimse savunmadı ve Candeias o kanatta elini kolunu sallayarak sürekli gollük paslar verdi. Bir teknik adam bu zafiyeti nasıl göremez? Anlamak mümkün değil. Ayrıca ben tüm futbol kamuoyunun aksine F.Bahçe’nin kadrosunun G.Saray ve Beşiktaş’ın çok gerisinde olduğunu düşünüyorum, bunu da hep ifade ettim. Forvet bölgesinde dar alan becerisi ve bitiricilik konusunda ciddi sorunlar var ve stoperler de büyük takım oyununa yatkın değil.

KAYSERiSPOR DAĞINIK VE TEDBiRSiZDi

3- Çift santrforlu formasyon Falcao’yu parlattı. Göreceli olarak zayıf rakipler karşısında bu sistem devam edebilir. Ancak Kayserispor, çok dağınık ve tedbirsiz bir oyun ortaya koydu. Oyunun tüm organizasyonunu yapan Taylan’ı maç boyunca rahatsız eden olmadı. 4-4-2 düzeni orta sahayı kalabalık tutan ve kanatları iyi kapatan takımlar karşısında sorun yaratabilir.

GEDSON DAHA ÇOK KOŞUYOR AMA...

4- Belhanda devamlılık sorunu olan, teknik kapasitesi ve oyun zekası yüksek iyi bir pasör. Galatasaray’ın zengin bir kadrosu var. Ancak daha

çok koşuyor olsa da Gedson Fernandes’in Belhanda kalitesinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de Galatasaray’ın hücumda her tip problem çözecek futbolcusu mevcut. Orta alan rotasyonunda ilerleyen haftalarda sorun yaşayabilirler.

HÜCUMDA ÇOĞALAMIYORLAR

5- Trabzonspor hücumda çoğalamıyor. Topu rakip ceza alanına hızlı bir şekilde taşımakta zorlanıyor ve dolayısı ile az gol atıyor, az pozisyon üretiyor. Daha yüksek tempo, daha direkt bir oyun şart. Abdullah Avcı rakip ceza alanına daha kalabalık gitmenin formülünü bulmak zorunda. Yoksa gol sorunu devam eder.

BU HAFTAKi MAÇLAR ÇOK KRiTiK

6- Önümüzdeki haftasonu, Denizli - Başakşehir ve Gençlerbirliği- Kasımpaşa maçlarından çıkacak sonuçlar çok önemli. Malatya ciddi düşüşte ve acil kazanmaya ihtiyacı var. Gençlerbirliği Fenerbahçe’yi yense de Kasımpaşa önünde 3 puan alamaz ise işi çok zora girer. Ankaragücü ve Erzurum’un oynadığı futbol ümit veriyor.

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