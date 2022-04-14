Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek karar! İsmail Kartal, Emre Belözoğlu'nun yaşadığını mı yaşayacak?

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Süper Lig'de son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrılarak Konyaspor'u geride bırakan ve lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe'de sezon bitimi kritik bir karar verilecek.

Haziran 2018'de efsane başkan Aziz Yıldırım'ı ezici bir üstünlükle geçerek başkan seçilen Ali Koç, 4 sezonda futbol takımıyla hiçbir şey kazanamadı. Koç'un değiştirdiği teknik adamlar ve sportif direktörler, yapılan transferler beklenen ve özlenen başarıyı getirmedi. Fenerbahçe'nin önünde yine kritik bir teknik direktör kararı var. Peki Ali Koç bundan sonra ne yapacak?

EMRE BELÖZOĞLU TEK MAÇTAN GÖNDERİLMİŞTİ

Geçen sezon Erol Bulut'un takımdan ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevini bırakıp saha kenarına inen Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe iyi bir performans sergilemiş, şampiyonluk kıl payı kaçmıştı. Sezon sonunda çoğu Fenerbahçeli, teknik direktör Emre Belözoğlu liderliğinde güzel günlerin hayalini kurarken Ali Koç yönetimi, genç teknik adamla yolları ayırmayı tercih etti.

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Daha sonra ortaya çıkan detaylarda Emre Belözoğlu'nun gönderilmesinde Kadıköy'de Sivasspor'a 2-1 kaybedilen ve şampiyonluğun kaçırılmasına sebep olarak görülen maçın çok etkili olduğu görüldü. O maçta forma giyen birçok oyuncu ile de yaz aylarında yollar ayrıldı.

10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Fenerbahçe'nin başında 10 lig maçına çıkan Emre Belözoğlu, 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Belözoğlu yalnızca 'kader maçı'nda Kadıköy'de Sivasspor'a kaybetti. Belözoğlu'nun maç başı puan ortamalası 1.96 idi.

PEREIRA GELDİ, BEKLENEN OLMADI

Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıktan sonra uzun müddet teknik direktör arayan Fenerbahçe, eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Sarı-lacivertli takıma 'Yarım kalmış işim var' diyerek gelen Portekizli teknik adam yarım kalan işini tamamlayamadan, ligin ilk yarısını dahi tamamlayamadan takımdan gönderildi.

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Fenerbahçe, Vitor Pereira önderliğinde çıktığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Maç başına 1.65 puan ortalaması yakaladı.

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BAŞAKŞEHİR'E GİDEN EMRE BELÖZOĞLU'DAN PİŞMAN EDEN PERFORMANS

Sezona çok kötü giren Başakşehir'de Aykut Kocaman ile yollar 8. hafta sonunda ayrıldı. Emre Belözoğlu, Başakşehir'deki görevine Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikleri maçla başladı. Aykut Kocaman yönetiminde çıkılan ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen Başakşehir, 15. sıraya kadar gerilemişti.

Emre Belözoğlu ile 5 maçta 5 galibiyet alan Başakşehir, 10 maçta ise yalnızca 2 kez berabere kaldı. Takım bu dönemde 3. sıraya kadar yükseldi.

Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 15 galibiyete ulaşan Emre Belözoğlu, efsane teknik adam Coşkun Özarı'nın rekorunu kırarak adını tarihe yazdırdı.

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Emre Belözoğlu'nun bu performansı, Fenerbahçeli taraftarları derinden yaraladı. Çoğu taraftar 'Acaba Emre Belözoğlu ile devam etseydin ne olurdu?' şeklinde sorular sordu.

PEREIRA SONRASI İSMAİL KARTAL = LİDER

Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve uzun bir süre teknik direktörsüz kalan Fenerbahçe, 21. haftadaki Antalyaspor maçına İsmail Kartal yönetiminde çıktı. Takımın başında çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal, 12 haftalık döneme bakıldığında Fenerbahçe'yi lig lideri konumuna getirdi.

EN YÜKSEK PUAN ORTAMALASINA SAHİP HOCA

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek teknik direktör İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertli takımın başında 46 maça çıkan Kartal, 101 puan toplamayı başardı ve 2.2'lik puan ortalaması tutturdu.

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İSMAİL KARTAL'IN BAŞARI SIRLARI

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki başarı sırlarını şu şekilde sıralıyor:

1- Üzerine yapıştırılan ‘emanetçi’ etiketini otoriter kararlarıyla beraber söküp atmayı başardı.

2- Mesut Özil, Ozan Tufan ve Enner Valencia’nın otoritesine zarar getirecek tavırlarına kararlılıkla sert çözüm istedi.

3- Takımdaki olumsuz havayı dağıttı, birliği beraberliği yeniden sağladı. Tüm futbolcuların hemen her fırsatta arkadaşlığın önemine vurgu yaptığı bir atmosfer yaratmayı başardı.

4- Takımı ağır oynatan Luiz Gustavo ve Jose Sosa’yı yedek kulübesine çekti.

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5- Kendi bulduğu CrespoZajc ikilisini korkusuzca sahaya sürüp dinamik Fenerbahçe’yi yarattı.

6- İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş’ı motive edip sorumluluk yükledi, bu sahaya yansıdı.

7- Süratli oyuncu Diego Rossi ve mücadeleci santrfor Serdar Dursun’u her maçta oynatıp ilk 11’in değişilmezleri yaparak özgüvenlerini çok artırdı.

8- Takım liderliğini Mesut Özil, Jose Sosa, Luiz Gustavo’dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci’ye kaydırdı.

9- Taraftar baskısına göğüs gerip Arda Güler’i korudu, ezdirmedi. Genç futbolcuya gerektiği maçlarda uygun gördüğü kadar süre verirken otoritesini de bir kez ispatlamış oldu.

10- Takımda kadro istikrarı yarattı, forma adaleti sağladı. Mecbur olmadıkça çok fazla değişimden kaçınarak aynı ilk 11’i sarı lacivertli taraftarlara ezberletti.

İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILACAK MI? JOACHIM LÖW VE JORGE JESUS KONUŞULUYOR...

Kısa zamanda Fenerbahçe'ye büyük katkı veren İsmail Kartal, her maç ve galibiyet sonrası basın toplantısında sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı, gelecek ünlü teknik adamın yanında çalışıp çalışmayacağı yönünde sorulara yanıt vermek zorunda kalıyor.

İsmail Kartal'ın göreve getirildiği açıklamada "Öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir." ifadeleri kullanıldığı için İsmail Kartal'a 'geçiçi' teknik direktör gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adaylarıyla uzun zamandır konuşulduğu gibi Alman Joachim Löw ve Portekizli Jorge Jesus. Son dönemde çıkan haberlerde Löw ihtimalinin azaldığından, Jorge Jesus ihtimalinin ise giderek arttığından bahsediliyor. Bu iki teknik adam da İsmail Kartal'ın aldığından kat kat fazla maaş alacak ve yüksek bedelli transfer yatırımı isteyecekler. Kartal ise şu ana kadar yaptığı gibi elindeki malzemeden en iyiyi çıkarmayı başardı. Hem de en önemli iki yıldız kadro dışı bırakacak.

"İKİNCİ ADAM OLMAYACAĞIM"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, her maç kendisine sorulan; "Löw'ün yanında çalışacak mısınız?' şeklindeki soruya iki hafta önce sert bir şekilde cevap vermişti.

"Sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım, yapmaya da devam edeceğim. Sezon sonu ne olur? Kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Bu nasip kısmet. Sonuçta rızkı veren Allah. Ben işimi elimden gelen en iyi şekilde yapacağım ondan sonrası ne olur bilemem." şeklinde konuşan Kartal, bir gazetecinin 'İkinci adam olmam' sözlerini hatırlatması üzerine; "Ben onu söyledim zaten tekrar etmenin anlamı yok. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor. 'Ben bir teknik direktörüm ve hayatım boyunca kimsenin arkasında ikinci adam olmam' dedim. Bir daha söylüyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorsunuz ve ayıp ediyorsunuz. Her şeyde soruyorsunuz ikinci adam, ikinci adam. Olmayacağımı söyledim, yine söylüyorum. Ben ikinci adam olmayacağım. Bitti, bu kadar." diye konuşmuştu.

ALİ KOÇ YÖNETİMİ NE KADAR VERECEK?

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un önünde iki tercih var. Sezonu başarıyla tamamlayan teknik adamla yolları ayırıp yabancı bir ismi takımın başına getirme seçeneğini bu sezon denedi ve yanıldı. Şimdi yine aynı iki seçenek önünde. Bakalım Ali Koç ne karar verecek...