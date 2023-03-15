Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’nin kader maçları yarın başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sevilla#Jesus
Fenerbahçe’nin kader maçları yarın başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

Fenerbahçe’nin bundan sonra oynayacağı ilk 4 maç 3 kulvardaki var olma savaşlarını doğrudan etkileyecek.

Haberin Devamı

Yarın 2-0’ın rövanşında Sevilla’yı konuk edecek olan sarı lacivertli takım, rakibini elerse UEFA Avrupa Ligi’ndeki yoluna devam edecek, aksi takdirde Avrupa defterini kapatacak. Sarı lacivertliler, Sevilla maçından 3 gün sonra 19 Mart Pazar günü, eski teknik direktörü Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

TAMAM YA DA DEVAM

Daha sonraki milli aranın ardından nisan ayının ilk haftasında Beşiktaş ile lig derbisi yapacak olan Fenerbahçe, birkaç gün sonrasında da Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Yukatel Kayserispor’la ‘tamam ya da devam’ mücadelesi yapacak.

Gözden Kaçmasınİspanyollara sorduk... Fenerbahçe-Sevilla maçı ne olur Türkiyede acı çekecek, Jorge Jesus...İspanyollara sorduk... Fenerbahçe-Sevilla maçı ne olur? 'Türkiye'de acı çekecek, Jorge Jesus...'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sevilla#Jesus

BAKMADAN GEÇME!

Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once