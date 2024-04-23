Fenerbahçe'nin kabusu Bülent Uygun

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 90+4'te penaltıdan yediği golle 2-2 berabere kalırken; teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe karşısındaki başarılı performanslarına bir yenisini ekledi.

Ocak 2024'te Servet Çetin'den görevi devralan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bu sezon deplasmanda Fenerbahçe'ye puan kaybı yaşatan ikinci teknik adam oldu. Sarı-lacivertliler bu sezon sadece Adana Demirspor deplasmanında golsüz beraberlik yaşamıştı.

Bülent Uygun ile İsmail Kartal daha önce bir kez karşı karşıya gelmişti ve 2019-2020 sezonundaki buluşmanın galibi Kayserispor ile Uygun olmuştu.

FENERBAHÇE'YE KARŞI SON 6 MAÇTA YALNIZCA 1 YENİLGİSİ VAR

Bülent Uygun’un Fenerbahçe karnesi ise oldukça dikkat çekici... Fenerbahçe’ye 18 kez rakip olan deneyimli teknik adam, bu maçların 2’sini kazanırken 7 beraberlik, 9 da mağlubiyet aldı.

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Uygun, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı son 6 maçta ise yalnızca 1 kez kaybetti. Bu maçlarda 1 kez galip gelen Uygun, 4 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe karşısına ev sahibi olarak çıktığı hiçbir karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan, 4 maçtır da kaybetmeyen Uygun, en son 2010-11 sezonunun 28. haftasında Eskişehirspor'u çalıştırırken sarı lacivertliler karşısında mağlubiyet yüzü görmüştü.

İşte Bülent Uygun'un Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 6 maç;

Sivasspor 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-2 Denizlispor

Kayserispor 1-0 Fenerbahçe

Gaziantepspor 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor

Elazığspor 1-1 Fenerbahçe